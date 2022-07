O casamento da cantora Maria Bethânia, 76, com a estilista Gilda Midani, 62, surpreendeu internautas neste sábado, 30. Em um vídeo que deu o que falar, as duas participavam de uma festa em Santo Amaro (BA), quando trocaram um beijo.

A reação dos fãs veio porque muitos não sabiam que a cantora é casada com a mãe do ator e apresentador João Vicente de Castro. Bethânia e Gilda estão juntas desde 2017, ambas são discretas ao divulgar a vida pessoal na internet.

“Hoje eu descobri que Maria Bethânia é casada com a mãe do João Vicente de Castro. E estou um bem chocada”, comentou uma internauta no Twitter. “Como assim a Maria Bethânia namora a mãe do João Vicente? Não sabia”, escreveu outra. “Maria B. madrasta de João Vicente é muito chique!!”, acrescentou um terceiro tweet.

João Vicente é fruto do relacionamento de Gilda com o jornalista Tarso de Castro, que morreu em 1991. Ele é afilhado de Caetano Veloso, irmão de Bethânia, que Gilda fotografou para o disco “Velô”, na década de 1980.

Estilista, figurinista, fotógrafa e produtora, ela já havia trabalhado com a atual esposa, ao assinar o figurino do show “Agradecer e Abraçar”, em comemoração aos 50 anos de carreira de Maria Bethânia.