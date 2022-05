Aberta em meados de 2015 a partir da paixão de dois amigos por cervejas artesanais, a cervejaria curitibana Swamp Brewing está comemorando 7 anos de funcionamento com não apenas uma, mas quatro festas de aniversário ao longo do mês de junho.

Nos quatro sábados do mês, nos dias 4, 11, 18 e 25, a fábrica da Swamp abre as portas ao público, no bairro do Boqueirão, com muita música, diversão e, é claro, rótulos da marca com lançamentos e brindes. Entre as atrações já confirmadas, estão as bandas Djambi, Hillbilli Rawhide, Abraskadabras e Samba Tributo a Bezerra, respectivamente, que vão divertir os participantes ao longo do dia (a programação completa será divulgada ao longo do mês nas redes sociais da cervejaria).

+ Leia mais: Curso de tiro para donos de bares de Curitiba gera polêmica; categoria se divide

Segundo Amauri Maia, um dos sócios da Swamp, a festa foi dividida ao longo do mês para comemorar não apenas o aniversário, mas também a retomada da vida normal e dos grandes eventos que tanto sofreram ao longo dos últimos dois anos de pandemia.

“Eu e o meu sócio, o Eduardo Wamser, pensamos muito sobre como faríamos essa comemoração. Seria muito pouco reunir tudo em apenas um dia, como fazíamos antes da pandemia, sendo que a celebração agora é muito maior! O aniversário deste ano tem um gosto a mais que precisamos comemorar com quem a gente ama, ou seja, todo mundo”, conta emocionado.

A emoção de Maia não é pouca, já que a própria cervejaria é uma grande conquista que começou a ser pensada lá no passado, com o início da amizade com o Edu e a paixão em comum por cervejas artesanais. A produção, que começou caseira, cresceu e hoje tem um portfólio de cerca de 30 rótulos.

Estilos variados de cerveja

Para os quatro sábados de festa ao longo do mês de junho, serão oferecidos rótulos como a Mangroove, uma India Pale Lager; a Bréjo e a Hop Bite, que são duas cervejas no estilo American IPA; Sours de maracujá e amora, entre outras.

“Apesar do tamanho do nosso portfólio, a produção da Swamp é extremamente artesanal. Eu e o Maia acompanhamos de perto cada etapa, desde a escolha de cada um dos ingredientes até a expedição dos carregamentos para os bares, hoje já em quase todo o Brasil”, completa Edu.

+ Veja mais: Dias após show em Curitiba, Metallica surpreende e faz doação ao Pequeno Cotolengo

Nos quatro dias de festa de aniversários dos 7 anos da Swamp, também haverá opções de comidas para acompanhar as dezenas de cervejas servidas. Os pais que forem com os filhos, terão à disposição um espaço kids para as crianças se divertirem com monitores. A entrada nos quatro sábados de festa é gratuita.

A fábrica da cervejaria Swamp Brewing, onde será a comemoração, fica na Rua William Booth, 3015, no bairro do Boqueirão, em Curitiba. As quatro festas, nos dias 4, 11, 18 e 25, vão das 13h às 19h, com entrada gratuita. Mais informações pelo 41 3402-9099, no Facebook e no Instagram.