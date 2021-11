© José Fernando Ogura A dupla sertaneja César Menotti e Fabiano confirmou presença na abertura do espetáculo Natal do Palácio Iguaçu, que acontece nesta sexta-feira (19), às 20h. O evento é promovido pelo Governo do Estado, em parceria com a prefeitura de Curitiba, e integra os festejos natalinos da capital paranaense.

Com duração de cerca de uma hora, o espetáculo contará ainda com apresentações da Orquestra Sinfônica do Paraná, junto com os corais da Copel e da Sanepar, além de projeções em 3D na fachada do Palácio Iguaçu e queimas de fogos.

Na última terça-feira (16), os músicos da orquestra e dos corais fizeram o primeiro ensaio no estacionamento em frente à sede do Governo do Estado. No ensaio, já deu para apreciar um pouco do repertório, que contará com clássicos da MPB, músicas natalinas e o “hino informal” do Estado, a canção Bicho do Paraná, de João Lopes.

O produtor Dirceu Saggin, diretor musical do espetáculo, explicou que as canções escolhidas refletem a emoção que o Natal proporciona. “O Governo do Estado está fazendo um evento muito bonito. Esse espetáculo será um marco na cidade ao juntar a orquestra, os corais e transformar o prédio do Palácio Iguaçu em uma grande tela com imagens mapeadas”, disse.

As apresentações seguem até o dia 18 de dezembro, sempre às sextas e sábados, às 20h. O evento é gratuito, mas o público poderá fazer a doação de brinquedos novos que serão entregues a crianças em situação de vulnerabilidade social do Estado. Duas Tendas da Solidariedade serão montadas no local para a arrecadação dos itens.

A ação faz parte da campanha Natal Solidário Paraná, idealizada pela Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS). Os brinquedos arrecadados serão distribuídos para os municípios paranaenses conforme os critérios estabelecidos pela SGAS, para então serem entregues às crianças.

Ensaio da Orquestra Sinfônica do Paraná. Foto: José Fernando Ogura / AEN