Dizem que, na cultura pop, uma geração de artistas destrói o que a geração imediatamente anterior produziu para, então, criar algo novo. Quando no início dos anos 90, uma safra de bandas de rock começou a lançar discos e chegar às FMs, o que se via era algo diferente do que os nomes dos anos 80 tinham produzido. Saíam de cena a seriedade e certa pretensão artística de bandas como Titãs, Ira!, Legião Urbana, Capital Inicial, Engenheiros do Hawaii e Paralamas; entrava a busca pela diversão de grupos como Raimundos, Skank, Planet Hemp e Charlie Brown Jr..

“Proibida pra mim”, “Rubão”, “Zoio de lula”, “Só os loucos sabem” e “Papo reto” são alguns dos sucessos emplacados pela banda fundada por Chorão (morto em março de 2013), Marcão Britto e Thiago Castanho em 1992, em Santos, no litoral paulista. Em excursão pelo país, Marcão e Castanho celebram as três décadas da banda na tour “Charlie Brown Jr. 30 anos”, que desembarca em Curitiba no dia 8 de outubro. Acompanhados de músicos convidados, fazem apresentação única na Ópera de Arame.

O projeto junta a dupla novamente em cima de um palco após nove anos. Discussões públicas entre os ex-integrantes e Alexandre Abrão, filho de Chorão, acerca do nome da banda e de direitos autorais, marcaram boa parte desse período. Com a possibilidade da retomada do grupo, os guitarristas celebram a história do grupo, e prestam homenagens póstumas a Chorão e a Champignon, baixista e um dos fundadores do grupo, morto também em 2013.

No time de convidados estão músicos que passaram pela banda: o baixista Heitor Gomes e os bateristas Bruno Graveto e Pinguim Ruas, que tocam simultaneamente. Os vocais foram designados a Egypcio, ex-vocalista do Tihuana.

A noite conta ainda com apresentações de Nathalia Picoli, residente dos bares + 55 e Yard Bar, dos djs Anaum, Bill e PopSon, da banda Raftas (Fat Freddy’s Drop Tribute), residente do Czar Bar, da banda Right Back (tributo ao Sublime) e da banda Machete Bomb, de Curitiba. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Bilheto. A produção é da Planeta Brasil Entretenimento, XThree Music/California Bomb e da Mosh Produções.

Serviço

Charlie Brown Jr. 30 anos

Dia 8 de outubro, a partir das 19 horas.

Ópera de Arame: Rua João Gava, 920, Abranches.

Ingressos à venda na plataforma Bilheto.