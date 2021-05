Pela primeira vez, a Cheetos, da Pepsico, vai lançar dos novos sabores em homenagem as festividades juninas. A edição limitada “Cheetos Arraiá”, vai contar agora com os sabores Cocada (doce) e Milho na Manteiga (salgado). A previsão da marca é de que os salgadinhos estejam disponíveis nos pontos de venda até o final do mês de junho.

O inusitado sabor Cocada, doce típico de Festa Junina, promete agradar os paladares mais exigentes, revela a marca. Já o sabor Milho na Manteiga, que também não pode faltar nos “arraiá” de todo o país, tem o papel de surpreender.

“É importante que não tenhamos as tradicionais comemorações juninas nesse ano para que possamos estar juntos e seguros no São João de 2022, mas isso não significa que não vai ter comida típica! Pensamos nesse lançamento inéditos de um sabor doce e um salgado como um convite para curtir o espírito junino dentro de casa. Afinal de contas, onde tem ‘Cheetos Arraiá’, tem festa!”, informa Carolina Gonsalves, gerente de marketing de Cheetos na PepsiCo Brasil.

“Cheetos Arraiá” estão disponíveis nos pontos de venda de todo o Brasil com preço sugerido de R$2,99 (45g). Na região Nordeste, o sabor Milho na Manteiga também estará disponível no tamanho de 37g, com preço sugerido de R$1,99.