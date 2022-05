O estádio do Athetico será palco para um encontro histórico para a verdadeira música popular brasileira. Em comemoração aos 50 anos de carreira, os paranaenses Chitãozinho & Xororó sobem ao palco acompanhados pelos goianos Zezé di Camargo e Luciano para o show “80 A Festa”, que vai reunir algumas das mais famosas e cantadas músicas sertanejas do Brasil. O espetáculo será no dia 14 de maio, sábado, às 20h, na Arena.

Os ingressos estão à venda no Disk Ingressos a partir de R$ 150 (veja mais detalhes no final do texto). A produção do show é das produtoras RW 7 Production & Entertainment e da Live Talentos.

Ao valorizar nossas raízes, cenário de uma cultura genuinamente inspirada em elementos rurais permeados por muito romance, eles abriram caminho para muita gente. Quando botaram o pé na estrada, algumas décadas atrás, nem imaginavam que estariam construindo referências tão consistentes para quem viria depois deles. Logo eles, que também tinham seus ídolos e espelhos a mirar, em um tempo que hoje lhes parece tão distante.

O público verá Chitãozinho e Xororó em parte do espetáculo, honrando os hits que fizeram sua história, em apresentação solo única. Da mesma forma, testemunhará Zezé Di Camargo e Luciano rememorando três décadas de sucessos.

Entre a presença dos irmãos paranaenses e dos manos goianos, entrará em cena um repertório de canções cujos versos a plateia canta de cor há décadas, a plenos pulmões, como “No Rancho Fundo”, “Pra Não Pensar em Você”, “Brincar de Ser Feliz”, “Fio de Cabelo”, e, claro, “É o Amor” e “Evidências”, entre outras. E é com certo suspense que as duas duplas se dedicam agora à elaboração dessa tão esperada lista musical que promete promover um encontro histórico, após dois anos de reclusão.

Chitãozinho e Xororó celebram 50 anos

Uma carreira brilhante, uma legião de fãs e uma extensa coleção de sucessos preenchem a vida artística dos irmãos José de Lima e Durval, mais conhecidos como Chitãozinho e Xororó, que honram todos os dias, há 50 anos, a decisão e a persistência de fazer história juntos, usando a música como instrumento. Uma história de fases, triunfos e momentos inesquecíveis, agora representada em um show inédito, em comemoração às cinco décadas de uma trajetória incontestável.

É a partir da turnê “50 anos – Por Todos Os Tempos” que a dupla promete emocionar o público mundo afora, em uma apresentação que vai muito além de um repertório cirurgicamente selecionado: é uma imersão e uma homenagem a tudo o que construíram neste período.

Desde a estrutura até a escolha das canções, cada detalhe do projeto foi pensado para retratar uma narrativa à altura desta história. Com o uso de painéis de led de última geração na composição do palco, o show faz uma verdadeira viagem no tempo, apresentando trechos de vídeos e clipes antigos, em uma cronologia que mostra a estrada percorrida pelos irmãos na música.

No setlist, uma combinação de hits que não podem faltar, com um toque diferenciado nos arranjos. “Evidências”, “Fio de Cabelo”, “No Rancho Fundo”, “Alô”, entre outras, revelam uma pitada de nostalgia, acompanhadas dos mais recentes lançamentos da dupla, como “Pássaros”, para completar a entrega de um repertório mais que especial.

“Ao longo de todos esses anos como dupla, fortalecemos nossa relação com os fãs, que, desde o início, são imensamente receptivos e carinhosos com a gente. Essa turnê não é só uma celebração nossa, é também um presente para eles. Estamos trabalhando nisso há bastante tempo, com todo nosso cuidado e dedicação para que tudo saia do jeitinho que sonhamos”, conta Chitãozinho.

“Temos muito orgulho de tudo o que compartilhamos nesses 50 anos e seria injusto dizer que resumimos em apenas um show. Ele é um espetáculo em sua essência, e é só uma parte de tudo o que planejamos fazer para comemorar um marco tão importante para nós. Nosso maior desejo é que todos sintam a nossa vibração e a energia que depositamos neste projeto. Estamos ansiosos para estrear e mais ainda para reencontrar as pessoas que sempre nos apoiaram”, completa Xororó.

30 anos de É o Amor

Nem Zezé Di Camargo e Luciano sabem muito bem como é que 30 anos se passaram desde que “É o Amor” se consagrou de Norte a Sul do país, sendo, de tempos em tempos, regravada pelas vozes mais plurais da Música Brasileira. Mais que isso: por mais planejamento que tenham traçado nessas décadas, parece espantoso até para eles o fato de estarem em voga de modo tão constante, por todo esse tempo, período que parece um grão na história da humanidade, mas que tem absoluta relevância no quebra-cabeça da vida da gente.

A profundidade que se faz presente nessa história, de certa forma, inspira a ilusão ótica dos painéis de LED que estampam imagens e cenários ao fundo do palco de “30 anos – É o amor”, show que celebra, em grande estilo, a turnê dos 2 Filhos de Francisco em todo o Brasil. A primeira apresentação aconteceu em novembro, em alto mar, no Cruzeiro que leva o nome da turnê e que reuniu ainda shows de amigos como Édson e Hudson, Fernando e Sorocaba e Mato Grosso e Mathias.

Com muitas imagens em telões e efeitos de luzes, 30 ANOS – É O AMOR faz “uma viagem no tempo”. “Teremos aquelas canções que não necessariamente foram trabalhadas nas rádios, de 1991 para cá, mas que o público gosta, sempre cantou e pediu nos shows. Agora, atendemos os pedidos”, afirma Luciano.

Segundo Zezé Di Camargo, no repertório, o público poderá contemplar um pedacinho de cada época da dupla, durante toda a sua trajetória. “Vai ser um show especial para os fãs, num lugar em que a gente morre de amores, o palco.”

Serviço

O que? Chitãozinho e Xororó / Zezé di Camargo e Luciano

Quando: 14 de maio de 2022 (sábado)

Onde: Estádio Athletico Paranaense (Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde – Curitiba)

Horário: Abertura do Portões às 17h | Show às 20h

Quanto: os valores variam R$ 150,00 (meia) a R$ 1.200 para uma mesa com 4 lugares e de acordo com o setor e modalidade escolhidas. Parcelamento em até 5x com juros

Ingressos em: Disk Ingressos (https://bit.ly/ingressosAFESTA)