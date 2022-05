Uma semana depois do mega show da banda de rock Metallica, sábado passado no estádio do Coritiba, o sertanejo mais qualificado do Brasil invade o campo do Estádio do Athetico. Comemorando 50 anos de carreira, os paranaenses Chitãozinho e Xororó sobem ao palco ao lado dos goianos Zezé di Camargo e Luciano para uma apresentação que promete ser épica. No Atletiba musical, quem ganha é o público curitibano.

À primeira vista, a banda de rock e as duplas sertanejas não têm nada em comum. Porém, dois dos maiores sucessos populares estão na ponta da língua da maioria dos apaixonados pelo Metallica.

Quanto tocam Evidências (“E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração”) e É o Amor (“É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Que faz eu entender que a vida é feita pra viver”) é quase impossível o coração de pedra dos roqueiros não dar uma bambeada.

Pra não admitir o gosto musical peculiar, a desculpa de muitos deles será acompanhar pai, mão, vô ou vó (tios e tias) neste sábado, a partir das 20h, para o show “80 – A festa”, que além de comemorar as “bodas de ouro” dos irmãos “passarinhos”, marcam os 30 anos de sucessos dos “bentevis de goianésia”. Os últimos ingressos estão à venda no Disk Ingressos a partir de R$ 150 para o setor de arquibancadas. Os demais estão esgotados.

Bate-papo

O show é uma produção da RW 7 Production & Entertainment e da Live Talentos. A Tribuna trocou mensagens diretamente com os irmãos Chitãozinho e Xororó para sentir o clima do espetáculo prometido para este sábado. “O público pode esperar muita emoção, animação e os nossos sucessos”, disseram os irmãos.

Com a lotação praticamente garantida, a dupla espera que o coro que virá das arquibancadas e gramado da Arena da Baixada dêem o tom do show inédito por essas bandas. “A nossa energia vem do público. Cada vez que subimos no palco e sentimos a energia que vem deles dá mais vontade para continuar. Ver o resultado de cada trabalho é o que nos motiva a percorrer o Brasil com os shows”.

Aos 50 anos de carreira, José e Durval (os nomes verdadeiros de Chitãozinho e Xororó) garantem que o seu jubileu de ouro é apenas mais uma etapa, que o caminho musical de ambos ainda promete muito trabalho. “Ainda temos muito fôlego (risos), tem muita coisa boa vindo por ai, os projetos não param”.

Referência musical para mais de uma geração de cantadores, os irmãos creditam à dedicação que têm pelas próprias carreiras a admiração que despertam em músicos mais novos. “Achamos que é uma união de fatores, mas como em toda profissão o diferencial é preciso fazer com amor. Nós amamos o que fazemos e por isso nos dedicamos ao máximo e fazemos tudo com muito amor e carinho pensando sempre no nosso público”, disseram à Tribuna.

Se hoje eles são colocados num patamar semelhante, Chitãozinho e Xororó já tinham 20 anos de carreira quando Zezé di Camargo e Luciano começaram a cantar juntos. A admiração pelos goianos é muito grande. “Zezé e Luciano são ícones, marcam uma geração inteira. São peças fundamentais para toda a história da música sertaneja”.

Irmãos goianos Zezé e Luciano. Foto: Divulgação

Serviço

O que: Show 80 – A Festa, com Chitãozinho e Xororó / Zezé Di Camargo e Luciano.

Quando: 14 de maio de 2022 (sábado)

Onde: Estádio Athletico Paranaense (Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde – Curitiba)

Horário: Abertura do Portões às 17h | Show às 20h

Quanto: Restam apenas ingressos de arquibancadas, com valores de R$ 150,00 (meia) a R$ 300,00. Compre pelo Disk Ingressos.

Classificação etária: 18 anos desacompanhados. De 16 a 18 anos mediante autorização por escrito dos pais ou responsáveis legais. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.