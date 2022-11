Um evento tão especial como a Copa do Mundo merece um brinde exclusivo. De olho nisso, a Bodebrown apresenta neste sábado (26) sua mais nova criação, a Lupulol Hexa, cerveja criada especialmente para celebrar a jornada do Brasil rumo ao hexacampeonato na Copa do Mundo.

Ela será apresentada exclusivamente no formato de chope em copo. O evento terá ainda oito rótulos servidos em copos, três em growlers PET e mais de trinta em garrafas e latas.

O encontro cervejeiro vai das 10h às 18h, com entrada franca, e ainda tem música e gastronomia na programação. A banda curitibana CandyMan Club se apresenta das 14h às 17h, com um repertório baseado no rock alternativo, passando pelo punk e new wave. O quinteto faz versões de Blondie, Pixies, REM, David Bowie, Eurythmics e Depeche Mode, entre muitos outros.

Nova cerveja

A Lupulol Hexa é uma cerveja sazonal especial para a Copa do Mundo de 2022, elabora especialmente para a comercialização em barris de chope (não terá, portanto, versões em lata ou garrafa). Faz parte da linha Lupulol, criada pela Bodebrown para os fãs de lúpulo e experimentações. A receita traz um mix de maltes germânicos e ingleses.

Uma de suas características é o toque cítrico e frutado, proveniente das doses elevadas de lúpulo do tipo Mosaic em diversas fases do processo produtivo. Na fabricação, foi utilizado o processo dry-hopping, que resulta num aroma complexo com presença de pêssego, manga, limão, pitanga, carambola e pinho.

No paladar, a Lupulol Hexa é refrescante, leve, fácil de beber e com notas balanceadas de pães brancos, além de explosiva presença frutada. Tem amargo baixo (14 IBUs), cor amarelo ouro, levemente turva, e 4,3% de álcool.

Além desta novidade, o evento de sábado trará nas chopeiras outras sete opções. Todas podem ser aproveitadas em copos de 300ml, a R$ 15 cada. A lista traz ainda: Blanche de Curitiba, Stone/Bodebrown Cacau IPA, Lupulol Mosaic, Lupulol Sabro, Mago de Houblon, Perigosa Imperial IPA, e Trooper Brasil IPA.

Para comer e visitar

A gastronomia do sábado conta com dois food trucks. O Pastelos traz pasteis doces e salgados, com uma grande variedade de sabores. Já o CWB Food vem com hambúrgueres artesanais. Completando o elenco de comidas, a padaria Fábrika Pães traz seus produtos elaborados com fermentação natural. Baguete, ciabatta e focaccia estão entre as pedidas, com preços entre R$ 15 e R$ 23. Queijos, azeitonas e geleias também entram no cardápio da Fábrika.

Aos sábados a Bodebrown também realiza visitações à sua fábrica, com degustação incluída. Este programa ocorre em dois horários, meio-dia e 14h, com custo de R$ 50. O visitante também ganha um kit especial, composto por dois copos da Trooper Brasil IPA, primeira cerveja criada pela Bodebrown em parceria com o Iron Maiden, um chaveiro e dois adesivos. Um dos copos é de vidro, ao estilo caldereta, com capacidade para 350 ml, enquanto o outro é de plástico e comporta 550 ml. Não é necessário fazer agendamento.

A Fábrica da Bodebrown dica na Rua Carlos de Laet, 1015 – Hauer. Informações: (41) 3082-6354.

