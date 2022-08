Uma das mais populares expressões gastronômicas do Brasil é, sem dúvida, o churrasco. A tradição de unir a família e os amigos para degustar os mais variados cortes de carne preparados faz parte da cultura nacional. Melhor ainda se essa “cerimônia” for acompanhada por um bom chope artesanal. Essa é a premissa da “Churrascada da Way Beer e Bar do Açougueiro”, que acontece neste sábado (20), na cervejaria em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

+Viu essa? Casa de empanadas da Paola Carosella inaugura em Curitiba. Confira o menu!

O público terá a oportunidade de degustar os mais saborosos preparos da cultura churrasqueira, entre eles picanha, hambúrguer, ancho, galeto e costela fogo de chão; além dos tradicionais acompanhamentos de legumes, maionese, farofa, linguicinha e pão de alho. As receitas serão preparadas com toda a expertise do Bar do Açougueiro. Para harmonizar, dezenas de chopes de linha e sazonais da Way Beer disponíveis em mais de 50 torneiras.

Foto: Divulgação.

Churrascada com música ao vivo

A programação contará com atrações para todos os gostos e estilos, com apresentações das bandas Dose in Blues, Válvula Vapor e Baile do Pita, além da apresentação do DJ Selecta Manzada, baseada 100% em vinil. O evento, contará ainda, com um espaço kids especial com monitoria para que os pais curtam a festa enquanto os filhos se divertem. Para completar, o evento é petfriendly.

Churrascada Way e Bar do Açougueiro

A “Churrascada Way” será realizada neste sábado, dia 20 de agosto, na fábrica da cervejaria (Rua Pérola, 331), em Pinhais, das 11h às 20h.

Os ingressos custam R$ 15 e serão vendidos no dia do evento, quem chegar no evento até as 13h ganha 1 vale chope. Mais informação pelo telefone (41) 3653-8853 ou no perfil oficial da Way Beer no Instagram.