Conhecida por servir carnes nobres à la carte preparadas como nas principais steakhouses americanas, incrementa o seu cardápio de delivery com opções que vão além dos filés e acompanhamentos. No novo menu para entregas, os chefs da OX Room Steakhouse criaram dezenas de sanduíches gourmet, smash burgers e pratos executivos para o almoço ou jantar de olho nos novos hábitos dos curitibanos.

“Começamos a ver um movimento diferente nos pedidos, com novas demandas tanto por preparos mais rápidos e práticos como por refeições completas do dia a dia. Muita gente já voltou a trabalhar presencialmente, mas há tantas outras empresas que seguem com home office ou trabalho híbrido, e seus colaboradores querem opções mais cotidianas”, contam os chefs.

A partir desta constatação, foi montada uma nova seleção de preparos que fazem par com os cortes nobres. Entre as novas opções práticas e rápidas, estão seis sanduíches gourmet com preparos como peito de frango defumado com cream cheese, costela defumada, queijo coalho, mignon defumado com queijo brie e pulled pork.

Já entre os hambúrgueres, premiados em Curitiba, os smash burgers de picanha, costela e cordeiro, entre outros, vão no pão crocante com bacon, cebola caramelizada, caprese, entre outros. Há, ainda, o de falafel (grão-de-bico) sem maionese e nenhum tipo de proteína ou derivado de origem animal.

Por fim, o novo cardápio de delivery da OX Room Steakhouse serve os pratos completos executivos ou da linha fit, como o steak ao fettuccine pomodoro, o miolo da alcatra com molho rústico e mac’n cheese, a alcatra com purê de batatas ou arroz e fritas, entre tantos outros.

“Assim, servimos aos curitibanos em todas as ocasiões de consumo do dia a dia dele, levando a qualidade e o sabor inigualável da OX para suas casas”, completam os chefs.

O novo cardápio está disponível para pedidos no iFood. A OX Room Steakhouse fica na Al. Dom Pedro II, 390, no bairro do Batel.