A companhia de teatro Cia do Abração realiza a partir deste sábado (12), a segunda edição do projeto Abraçando o Paraná. A estreia será em Curitiba, mas serão 14 apresentações, especiais para 12 diferentes cidades do estado. A ideia foi desenvolvida pensando numa solução criativa, promovendo o diálogo entre teatro, música e contos de fadas, num entretenimento para toda a família. As apresentações serão virtuais.

Aprovado pela Lei Federal de Incentivo e patrocinado pelas empresas Copel e Faurecia, a temporada 2022 do projeto será realizada entre os meses de fevereiro e março. A estreia acontece em Curitiba, com apresentações virtuais gratuitas no sábado (12) do espetáculo A Bela e a Fera, da Cia do Abração, e no domingo (13), é a vez de Zum Zum Zum, do Grupo Tupi Pererê.

+ Leia mais: Blocos de montar em tamanho real são atração infantil em shopping de Curitiba

As transmissões ao vivo têm início às 16h. Além das apresentações terão debates online sobre dramaturgia do teatro para infância e juventude no Paraná, através da plataforma ZOOM.

Além da capital paranaense, o projeto passará ainda neste mês por Ponta Grossa (dia 19 – A Bela e a Fera, da Cia do Abração – e dia 20 – Entre O Sol e A Lua, da Cia Dia de Arte). Já em março a montagem O Mágico de Oss, da Cia do Abração, terá transmissões online, especialmente, para o público de outras dez cidades do interior do Estado: Palmeira (14/03), Sengés (15/03), Faxinal (16/03), Imbaú (17/03), Telêmaco Borba (18/03), Piraí do Sul (21/03), Carambeí (22/03), Tibagi (23/03), Castro (24/03) e Jaguariaíva (25/03).

Nas praças, além do espetáculo também haverá debates para nova formação de plateia. Além disso, o público poderá interagir, via chat, com os atores, que responderão ao vivo.

O público poderá acompanhar os espetáculos ao vivo e gratuitamente através do canal do Youtube da Cia do Abração e do blog do projeto Abraçando O Paraná

(https://abracandooparana.blogspot.com/), e também através do portal das prefeituras locais.

A diretora da Cia do Abração Letícia Guimarães comenta que o objetivo principal é fomentar o teatro para crianças no Estado do Paraná, através da circulação de espetáculos, com o intuito de ampliar o intercâmbio das pesquisas em novas dramaturgias, além de debates com público e artistas locais sobre este assunto, visando à formação de novas plateias.

+ Veja também: Banda virtual Gorillaz se apresenta pela primeira vez em Curitiba

“Além disto, o Abraçando o Paraná almeja articular uma organização representativa deste segmento da produção teatral no Estado e enriquecer a articulação de pensamento e produção cultural, através do teatro”, disse a diretora. A Céu Vermelho Produções Artísticas, proponente deste projeto, quer também valorizar os 21 anos de experiência dedicados à pesquisa e produção de espetáculos dirigidos à criança da Cia. do Abração, que lança em sua arte um novo olhar sobre a criança e o compartilhando com o público e artistas paranaenses.

“Sentimos a necessidade de pilotar esta iniciativa, propondo este espaço de troca, mantendo uma pesquisa contínua sobre o assunto, criando um panorama da arte paranaense dirigida à criança e, também, atuando na formação de novas plateias, que estejam capacitadas a desenvolver discernimento e critérios avaliativos em relação à obra teatral”, finaliza a diretora da Cia do Abração Letícia Guimarães.

O link pra acompanhar as apresentações de sábado é >>> este aqui <<< e de domingo >>> este aqui <<<. O debate após os espetáculos será neste link (Meeting ID: 873 8224 4087 – Passcode: parana). Conheça o blog do projeto.