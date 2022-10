Curitiba e região metropolitana podem não ter praia, mas moradores e turistas encontram por aqui várias experiências de atividades aquáticas e muito contato com a natureza. Relaxar às margens de um rio, admirar a queda de uma cachoeira ou elevar a adrenalina em um rafting estão entre as experiências disponíveis para se aproveitar na Grande Curitiba.

A ação “RMC no mobiliário urbano de Curitiba“ é uma iniciativa do Grupo de Trabalho (GT) de Turismo do Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (Pró-Metrópole), coordenado pela presidente do Instituto Municipal de Turismo (IMT), Tatiana Turra. São mais de 90 pontos em diversos bairros da cidade. A cada 15 dias um grupo de 5 municípios ganha exposição nos painéis de destinos turísticos.

1 – Rafting em Adrianópolis

Para quem gosta de aventura, uma das opções é o rafting no Rio Ribeira de Iguape, em Adrianópolis, na região do Vale do Ribeira. São 17 km de corredeira em um percurso de aproximadamente três horas e meia, dependendo do volume de água no rio e do número de participantes na atividade (quantidade mínima para realização do passeio é de 15 pessoas). Durante o percurso são realizadas algumas brincadeiras, como a descida com o bote girando, surfe na onda, além das 10 corredeiras com 4 graus de dificuldade.

A atividade não é recomendada para gestantes ou pessoas com problema na coluna.

O Rio Ribeira de Iguape é o mais importante em termos hidrográficos para a cidade, nasce no Paraná, passa por São Paulo e desagua no mar.

Serviço: Rafting Rio Ribeira

Endereço: Vila Mota, Adrianópolis

Agendamento: Agência Guartelá Ecoturismo (42) 99842-8956

Horário de funcionamento: deve ser feito agendamento prévio pelo site

Investimento: R$ 150 por pessoa

2 – Cachoeira do Salto Grande do Rio Turvo – Cerro Azul

Para o turista admirador da natureza, o município de Cerro Azul reserva belezas cênicas e também é um convite para prática de canoagem aos que já tem familiaridade com a atividade. A cachoeira do Salto Grande do Rio Turvo é um dos pontos turísticos abertos ao público com entrada gratuita. Nela, o turista também pode se banhar.

Além da vegetação conservada, chama atenção o sumidouro, que como próprio nome diz, em determinado ponto do curso do rio, a água some por baixo de grandes pedras e reaparece cem metros à frente.

No mês de novembro, o município de Cerro Azul promove a Caminhada Internacional na Natureza do Turvo, com trajeto de 11 km na margem do Rio Turvo. Neste ano, a atividade está confirmada para 6 de novembro, às 8h30, com saída na Rua da Cidadania de Cerro Azul. (Inscrições para caminhada aqui)

Serviço: Cachoeira Rio Turvo

Endereço: Estrada do Teixeira, s/n

Horário de funcionamento: local aberto

3 – Cachoeira do Saltinho – Tijucas do Sul

Um espaço repleto de área verde para aqueles que buscam contato com a natureza e diversão com a família é o Recanto do Saltinho, em Tijucas do Sul. A maior cachoeira que leva o nome do parque é a atração principal. Em razão da forte vazão de água e correnteza, nos 18 metros de extensão, não é permitido o banho na queda-d’água.

Para se refrescar, há uma área demarcada próxima à cachoeira do Saltinho com livre acesso aos turistas. O destino também dispõe de piscinas naturais com chafarizes, indicadas para pessoas de todas as idades.

Serviço: Recanto do Saltinho

Endereço: Estrada Manoel Pereira do Vale, Km 7

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 09h às 18h, para camping, churrasqueiras, áreas de lazer e restaurante. Agendamentos: (41) 98733-1737

Day use: R$ 15 (R$ 8, crianças de 7 a 12 anos, pessoas com mais de 60 anos e moradores de Tijucas do Sul com cadastro)

4 – Mananciais da Serra – Piraquara

O programa ideal para caminhadas, trilhas ecológicas e passeios de bicicleta pode ser realizado dentro do Parque Estadual Pico do Marumbi, em Piraquara. Lá estão os primeiros reservatórios que abasteceram Curitiba em 1908, os Mananciais da Serra e que podem ser visitados pelo público em geral, nos finais de semana.

No espaço também é possível conhecer equipamentos e construções do início do saneamento na região e apreciar a Barragem do Cayuguava (também conhecida como Piraquara I), a primeira grande barragem para acumular água da Sanepar.

O atrativo turístico é administrado em conjunto pelo Instituto estadual Água e Terra, pela Prefeitura de Piraquara e pela Sanepar.

Serviço: Mananciais da Serra

Endereço: Estrada da Barragem s/n

Horário de funcionamento: finais de semana das 9 às 16 horas. Dias de semana com agendamento prévio.

A visitação é gratuita, mas é necessária a comprovação de vacinação contra Febre Amarela.

5 – Passaúna Paddle Club – Curitiba

Esporte náutico, bike e gastronomia em um só lugar. O Passaúna Paddle Club é um complexo localizado no Parque Passaúna, em Curitiba, às margens da represa com o mesmo nome e um convite para contemplar as águas tranquilas e optar por alguma atividade ao ar livre.

Entre as modalidades de esportes na água, o clube oferece aulas e locações de prancha de stand up paddle, canoa havaiana e caiaque. E para aqueles que não curtem muito se molhar, bikes e triciclos também são disponibilizados para locação.

Serviço: Passaúna Paddle Club

Endereço: Rua Ângelo Marqueto, 2.538, Parque do Passaúna, bairro Augusta

Whatsapp: 41 991343044

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 8h30 às 18h30

Locação: Stand Up Paddle R$ 40 (segunda à sexta) e R$ 50 (sábado). Caiaques R$ 40 (segunda à sexta) e R$ 50 (sábado). Bike: R$ 15 (uma hora, durante a semana) ou R$ 20 (uma hora, aos sábados).