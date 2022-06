Para pais e mães de crianças, todo feriado é a mesma coisa: como entretê-las? Para elas, cresce a expectativa de pelo menos um dia sem aula e a possibilidade de sair da rotina com brincadeiras e passeios. Para ajudar nessa procura por programação de qualidade neste feriado prolongado de Corpus Christi, organizamos uma lista de atividades feitas especialmente para os pequenos.

Arena Games

O shopping Jardim das Américas vai colocar todo mundo para jogar, seja no modo analógico ou no digital, de quinta (16) a domingo (19). Na Arena Games, crianças, adolescentes e, porque não, adultos, terão à disposição um cardápio considerável de jogos de tabuleiros e realidade virtual. Em parceria com a Alçapão Jogos, a programação acontece das 14h às 20h, na praça de alimentação.

Disponíveis para todas as idades, os jogos de tabuleiros podem ser acessados de graça. Basta fazer a inscrição no local. Ilha Proibida, Alquimistas, Fotossíntese e Euphoria estão entre os brinquedos disponíveis. Já para os interessados em tecnologia, os games em realidade virtual custam R$ 5. A participação é voltada para maiores de 11 anos e dura de cinco a dez minutos. A garotada vai poder se divertir com Richie’s Plank Experience, Beat Saber, Epic Roller Coaster, Eleven (ping pong) e Star Wars – Vader Immortal.

O Shopping Jardim das Américas fica na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, 63, no Jardim das Américas. O telefone é (41) 3366 5885.

A maior banheira inflável do Brasil

Quer impressionar a criançada? O Shopping Estação decidiu inflar uma banheira gigante, a maior do país, no parque Banheira dos Patinhos. Inédita na cidade, a atração, que tem réplicas imensas de patos e torneiras, conta com pula-pula, labirinto vertical e espaço instagramável com objetos gigantes.

Os ingressos para a banheira gigante custam R$ 35. Apenas crianças até 12 anos podem brincar na atração, que funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e das 11h às 22h aos domingos, na praça de Eventos do shopping, no piso L1.

Aos pais que querem ver os filhos se divertindo mais por menos, o Passaporte da Diversão dá descontos nas principais atrações infantis oferecidas pelo Estação. Com um único ingresso, a criança pode curtir a Banheira dos Patinhos, o Magic Unicorn, Kids Park, Go Kids Cars, Trenzinho e VR360. No valor de R$ 110 (o valor original é R$ 175, mas o shopping está oferecendo 35% de desconto), o pacote garante também inclui o estacionamento. O passaporte pode ser adquirido via Assistente de Compras, pelo WhatsApp, no número (41) 98869-3105, ou pelo link. Os ingressos podem ser utilizados de segunda a sexta-feira, menos feriados. O passaporte vale até o dia 30 de junho.

O Shopping Estação fica na Avenida Sete de Setembro, 2.775, no Rebouças.

Voos panorâmicos

Esse é o tipo de programa que os pais aproveitam tanto – se não mais – que os filhos. Os voos panorâmicos de helicóptero sobre Curitiba estão de volta após dois anos suspensos devido à pandemia da covid-19. A operação dos voos é da Helisul Aviação e os voos acontecem aos sábados e domingos, das 10h às 18h, com decolagem do heliponto do Parque Barigui.

Para curtir o passeio, é necessário pelo menos três passageiros. O voo tem duração de oito a nove minutos, e os pontos turísticos escolhidos para serem sobrevoados estão os parques Tanguá e Tingui, a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame, o Museu Oscar Niemeyer, o Centro Cívico, a Torre Panorâmica e o próprio parque Barigui. Os processos de embarque e desembarque são acompanhados por profissional específico, que instrui e coordena os passageiros.

Os bilhetes estão à venda no site passeiodehelicoptero.com.br e também diretamente no heliponto. O voo custa R$ 450 e o valor pode ser parcelado em até dez vezes se a compra for feita no local. O Parque Barigui fica na Avenida Cândido Hartmann, s/n, no Bigorrilho.

Arraiá infantil gratuito

No próximo sábado (18), é a vez das crianças dançarem quadrilha e abusar das brincadeiras típicas das festas juninas. O Shopping Curitiba realiza um arraiá feito especificamente para os pequenos em uma programação gratuita.

Pescaria e argola, correio elegante, dança, camarim de maquiagem, desfile e oficina de viola caipira de papelão vão estar à disposição da garotada das 14h às 18h. A programação inclui também apresentação da banda Tupi Pererê, com um repertório de músicas da festa de São João.

A dança da quadrilha e o desfile acontecem das 15h às 16h. Para participar da oficina, é preciso preencher um cadastro com 30 minutos de antecedência. A apresentação do Tupi Pererê tem início às 17h.

O Shopping Curitiba fica na Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro. Para mais informações, ligue (41) 3026 1000.

Barraca de “lambeijos”

Se a garotada gosta mesmo é de pets, o Park Shopping Boulevard tem a melhor programação para este feriado. Começa nesta quinta-feira (16) o Arrailao do shopping, com as tradicionais comidas típicas e festa pet, com direito a barraca de “lambeijos”.

A entrada é gratuita e a festa acontece na Praça Central do shopping. Até o dia 26 de junho, sempre a partir das 15h, acontecem as animadas quadrilhas. As famílias estão convidadas a irem com trajes típicos e a levar seus animais de estimação.

A criançada ainda vai ter acesso a maquiagem de São João e pescaria. Para os adultos, o correio elegante vai funcionar à moda antiga.

O Park Shopping Boulevard fica na Linha Verde, BR-116, 13.303, Xaxim. A entrada é gratuita (as comidas típicas são vendidas nas barracas instaladas na Praça Central).

