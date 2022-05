O Dia Internacional dos Museus é comemorado nesta quarta-feira (18), desde 1977, quando foi criado pelo Conselho Internacional de Museus. Curitiba tem muitos endereços que merecem ser descobertos. No site do Instituto Municipal de Turismo, é possível se programar para fazer uma visita a 29 espaços da capital repletos de cultura, nostalgia e curiosidades.

“Ao percorrer o Centro e os bairros da cidade, é possível encontrar belas construções que reúnem inestimáveis acervos artísticos ou que preservam o passado da cidade, os costumes e momentos históricos”, diz Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo.

Além dos locais menos conhecidos, há outros consagrados, voltados às artes visuais, como o Museu Oscar Niemeyer (MON), o Museu Municipal de Arte (MuMA), o Museu da Fotografia de Curitiba, o Museu de Arte Sacra (Masac) e o Museu de Arte Contemporânea (MAC), este último em reforma e com acervo exposto no MON.

Cinco museus pouco explorados que merecem uma visita, confira abaixo:

Museu de Arte Indígena (MAI)

Museu de Arte Indígena (MAI). Foto: Divulgação

Primeiro espaço particular do país dedicado exclusivamente à produção artística dos indígenas brasileiros, o Museu de Arte Indígena (MAI), no Água Verde, reúne cerca de 700 peças divididas entre arte plumária, cerâmica, cestas, instrumentos musicais, máscaras ritualísticas e objetos utilitários.

O espaço – que recebeu uma ambientação em forma de “oca” – foi construído com a mais recente tecnologia de climatização para assegurar temperatura e umidade do ar necessárias para conservar os objetos, muitos raros e delicados. Um dos destaques do local é uma canoa de sete metros trazida de uma ilha considerada sagrada no Xingu.

Os ingressos do MAI custam R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia). O local funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h30. Nos fins de semana, apenas com agendamento para grupos acima de 15 pessoas.

Museu Municipal de Arte (MuMA) – Portão Cultural

Museu Municipal de Arte (MuMA) – Portão Cultural. Foto: Cido Marques/SMCS



Integrando o complexo do Portão Cultural, antigo Centro Cultural Portão, o MuMA foi inaugurado em 5 de maio de 1988 para preservar, conservar, guardar e divulgar o acervo de arte do Município, reunindo aproximadamente 3.800 obras.

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 19h

Endereço: Av. República Argentina, 3.430, Terminal do Portão – Portão

Contato: (41) 3329-2801

Museu do Holocausto

Museu do Holocausto de Curitiba. Foto: Atila Alberti/Arquivo/Tribuna do Paraná

Único espaço sobre o tema no Brasil, o Museu do Holocausto foi inaugurado em 2011 e é dedicado a contar a história da perseguição de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

O acervo permanente é composto por 56 objetos, 300 fotos e vários vídeos. A maioria dos itens foi doada e veio de várias partes do mundo. Como apenas 5% de todas as peças estão em exposição, o acervo completo pode ser visto em dois computadores no final da visita e em mostras temporárias e itinerantes.

Todas as semanas o museu recebe novas doações e materiais. Tudo pode ser visto e consultado, mas para visitar o museu, que funciona de segunda a domingo (em horários específicos), é preciso agendar pelo site www.museudoholocausto.org.br e esperar a confirmação. Não é permitida a entrada de menores de 12 anos. A entrada é gratuita. O museu fica na Rua Coronel Agostinho Macedo, 248, no Bom Retiro.

Museu da Vida

Foto: Reprodução/Facebook

No bairro Mercês, o Museu da Vida mostra as ações desenvolvidas pela Pastoral da Criança em todo o Brasil e reúne um memorial em tributo à médica Zilda Arns (1934-2010), fundadora do movimento da Igreja Católica.

Museu da Vida traz exposição sobre a Dra. Zilda Arns. Foto: Felipe Rosa/Arquivo/Tribuna do Paraná

O espaço abriga ainda exposições, eventos e uma infraestrutura de lazer para crianças e adultos. Há, por exemplo, uma trilha dentro de um bosque de Mata Atlântica, em que os pequenos podem entrar em contato com a natureza e observar peixes e esquilos que ali vivem. Além disso, há um espaço ao ar livre cheio de brincadeiras de “antigamente”, como amarelinha, bets, corda e bola. Não precisa de agendamento e abre todos os dias, incluindo fins de semana e feriados (exceto Sexta-Feira Santa, Domingo de Páscoa e entre Natal e Ano Novo).

Museu de História Natural Capão da Imbuia

Museu de História Natural Capão da Imbuia. Foto: Erik Jason/Arquivo/SMCS



As crianças vão adorar. O Museu de História Natural Capão da Imbuia fica em um bosque remanescente de floresta com Araucária, onde vivem cutias e pequenos roedores. O espaço da Prefeitura é referência e está credenciado no Ministério do Meio Ambiente como fiel depositário de amostras de componentes de DNA de diversas espécies animais.

Há duas exposições permanentes. A externa fica no bosque de araucárias, onde uma passarela permite aos visitantes caminhar entre as árvores e apreciar várias plantas identificadas ao longo do trajeto. A exposição interna, no prédio de pesquisa, reúne quatro ecossistemas brasileiros: floresta com araucária, floresta atlântica, cerrado e banhado (há animais taxidermizados e plantas desidratadas).

O Museu de História Natural Capão da Imbuia fica na Rua Benedito Conceição, 407, no Capão da Imbuia, das 9h às 17h. Mais informações pelo telefone (41) 3313-5482.

