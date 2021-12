Sem com carne, sem carne, com legumes, ovo, agridoce, ou até com a polêmica uva passa. A farofa é a alegria da ceia de todo mundo, agrada jovens, crianças e adultos. Por isso, ela é um dos pratos que quase não faltam na ceia dos brasileiros. Por ser tão versátil, fácil e baratinha de fazer, selecionamos as melhores receitas para você arrasar neste período de festas.

Farofa de carne seca e banana-da-terra

Ingredientes

350 gramas de carne seca cozida e desfiada

1/2 xícara de chá de azeite de oliva extravirgem

2 colheres de sopa de manteiga sem sal derretida

1 xícara de chá de bacon em cubos

1 unidade de cebola em cubos

2 dentes de alho amassados

1 unidade de pimenta dedo-de-moça

4 unidades de ovos

1 e 1/2 xícaras de chá de farinha de milho flocão

1 e 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca biju

1 xícara de chá de batata palha fina

3 unidades de banana-da-terra

1 colher de chá de cominho moído

Cheiro verde a gosto

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, coloque duas colheres de sopa de azeite de oliva e cozinhe os ovos, mexendo sempre para que fiquem soltinhos. Tempere com sal e pimenta. Retire e reserve.

Ainda nessa frigideira, doure as bananas cortadas em rodelas, deixando formar uma leve casquinha. Retire e reserve em um prato, sem amassar.

Na mesma frigideira, coloque o bacon em cubos e refogue bem até ficar sequinho e soltar bastante gordura.

Acrescente o alho amassado. Quando estiver dourado, coloque a cebola e refogue, mexendo de vez em quando, até dourar.

Acrescente a carne seca e a pimenta dedo-de-moça sem sementes picada em cubinhos pequenos e refogue mais 3 minutos, mexendo sempre. Tempere com o cominho e mexa.

Agora, acrescente a manteiga, o restante do azeite de oliva, as farinhas de milho e de mandioca, a batata-palha, o ovo que já foi cozido e mexa bem.

Tempere com sal e pimenta e coloque o cheiro-verde.

Por fim, coloque as bananas douradas e mexa delicadamente, para não amassá-las.

Decore e sirva junto com seus pratos tradicionais de Natal!

Farofa natalina para recheio

Ingredientes

300 gramas de farinha de mandioca torrada

50 gramas de cebola picada

15 gramas de alho picado

50 gramas de uva passa

50 gramas de damasco

100 gramas de amêndoas fatiadas e torradas

100 gramas de bacon

100 gramas de nozes

a gosto de cheiro verde picado

80 gramas de manteiga

a gosto de sal e a gosto de pimenta-do-reino

Modo de preparo

Corte o bacon em cubos. Quebre as nozes. Leve uma panela ao fogo com um fio de óleo e o bacon. Quando o bacon estiver frito adicione o alho e deixe dourar. Acrescente a cebola picada mexendo bem até dourar. Coloque as nozes, amêndoas, damascos, as uvas passas e a farinha de mandioca. Misture bem, corrija o sal e pimenta. Adicione a manteiga em cubos. Polvilhe com cheiro verde por cima e recheie a carne.

Recheio para uma ave de 3,5 kg a 4 kg.

Farofa Toscana

Ingredientes

150 gramas de farinha de mandioca

100 gramas de linguiça toscana

15 gramas de alho

2 colher de sopa de azeite de oliva

30 gramas de cebola

Modo de preparo

Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite. Após 2 minutos acrescente a linguiça toscana laminada. Acrescente uma pitada de sal. Espere a linguiça dourar um pouco e coloque a farinha.

Farofa especial

Ingredientes

350 gramas de carne moída

50 gramas de fígado de galinha

2 unidades de cebola picadas

2 dentes de alho

a gosto de pimenta-do-reino em pó

1 unidade de tomate picado

2 unidades de pão amanhecido de molho no leite

2 colheres de azeite de oliva

2 colheres de manteiga

2 unidades de Ovo

Modo de preparo

Derreta a manteiga e o azeite de oliva e frite a cebola e o alho. Junte a carne

moída e o fígado e deixe fritar sem deixar juntar água. Adicione o tomate

picado e os pães amanhecidos. Desligue. Espere esfriar um pouco e ajuste com sal e pimenta. Adicione os ovos e misture. Recheie e costure o peru natalino.

Farofa de ovo

Ingredientes

100 gramas de bacon cortado em cubos

250 gramas de farinha de mandioca

2 unidade de ovos

1/2 unidade de cebola picada

2 dentes de alho amassados

a gosto de cheiro verde

a gosto de sal

Modo de preparo

Toste o bacon com um pouco de óleo em uma panela. Coloque a cebola e o alho para dourar na mesma panela. Acrescente a farinha e mexa. Tire do fogo e reserve.

Frite dois ovos. Corte-os no fim do preparo em pedaços irregulares e não muito pequenos. A dica é não deixar os ovos mexidos (com clara e gema incorporadas) e só cortá-los grosseiramente no fim da fritura.

Misture os ovos com a farofa, tempere com sal e antes de servir junte o cheiro verde.

