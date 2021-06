Já que o frio veio pra ficar, o jeito é se esquentar com a chegada do inverno. Para espantar o frio, o quentão tradicional nas Festas Juninas pode ser uma excelente pedida para o fim de semana de baixas temperaturas. Garimpamos cinco receitas diferentes para fazer em casa e deixar o corpo bem aquecido nesse frio. Confira:

LEIA TAMBÉM:

>> Inverno no Paraná: Simepar prevê dias de frio intenso, pouca chuva e até veranico

>> Arroz doce: aprenda a fazer cinco receitas do doce que é sucesso nas festas juninas

Quentão com marshmallow

por Rodrigo Feliz, do Bar Boulevard

Preparo: Fácil

Ingredientes

2 litros de vinho tinto português

200 gramas de açúcar

50 ml de cachaça mineira

50 ml de curaçao incolor

400 ml de água

1 litro de refrigerante incolor

1 colher de chá de essência de baunilha

2 unidades de canela em pau

3 unidades de cravo

1/2 unidade de laranja (usar apenas a casca)

1/2 unidade de limão (usar apenas a casca)

2 unidades de anis estrelado

lascas de gengibre

marshmallows para a finalização

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em uma panela em fogo alto. Deixe ferver por 15 minutos até que as especiarias desçam para o fundo da panela. Sirva o quentão quente e finalize com marshmallows.

Quentão de vinho com frutas

por chef Guilherme Guzela

Preparo: Fácil

Ingredientes

2 litros de vinho tinto seco (3 garrafas)

200 ml de cachaça

1 unidade de maçã

1 unidade de casca de laranja

1 unidade de casca de limão

2 unidades de canela em pau

4 unidades de cravo-da-índia

2 unidades de anis estrelado

1 unidade de pera

1 unidade de casca de bergamota

400 gramas de açúcar

1 unidade de gengibre (nó pequeno)

Modo de preparo

Descasque a maçã e a pera e corte em cubos. Ao tirar a casca das frutas, cuidado para não pegar a parte branca da casca, pois irá amargar o quentão. Deixe reservadas as cascas. Caramelize o açúcar com calma para não queimar. Acrescente o gengibre em rodelas, os cravos da índia, o anis estrelado e a canela e deixe cozinhar no caramelo quente por 1 a 2 minutos. Coloque as cascas de limão, laranja e bergamota, 1 litro de vinho e a cachaça tudo de uma vez. Depois que o caramelo desgrudar do fundo, acrescente o resto do vinho e as frutas. Deixe cozinhar por pelo menos 1 hora, em fogo bem baixo, evitando ferver. Sirva aos poucos, se quiser deixe em cima do fogo (um fogão a lenha é ótimo) e vá servindo pequenas conchas, se desejar, filtre os aromáticos. O quentão vai ficando cada vez mais saboroso. Ao final, experimente comer as frutas. Rendimento: 10 porções de 220 ml cada.

Dica: Siga a colocação de vinho e cachaça, pois facilita a dissolução do caramelo sem fazer tanta bagunça na cozinha.

Foto: Pixabay.

Quentão tradicional

por Rodrigo Feliz, do Bar Boulevard

Preparo: Fácil

Ingredientes

2 litros de vinho tinto português

200 gramas de açúcar

50 ml de cachaça mineira

50 ml de curaçao incolor

400 ml de água

1 litro de refrigerante incolor

1 colher de chá de essência de baunilha

2 unidades de canela em pau

3 unidades de cravo

1/2 unidade de laranja (usar apenas a casca)

1/2 unidade de limão (usar apenas a casca)

2 unidades de anis estrelado

lascas de gengibre

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em uma panela em fogo alto. Deixe ferver por 15 minutos até que as especiarias desçam para o fundo da panela. Sirva quente.

Quentão com gemada

por Rodrigo Feliz, do Bar Boulevard

Preparo: Fácil

Ingredientes

2 litros de vinho tinto português

200 gramas de açúcar

50 ml de cachaça mineira

50 ml de curaçao incolor

400 ml de água

1 litro de refrigerante incolor

1 colher de chá de essência de baunilha

2 unidades de canela em pau

3 unidades de cravo

1/2 unidade de laranja (usar apenas a casca)

1/2 unidade de limão (usar apenas a casca)

2 unidades de anis estrelado

lascas de gengibre

10 unidades de gema para a gemada

20 colheres de sopa de açúcar para a gemada

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em uma panela em fogo alto. Deixe ferver por 15 minutos até que as especiarias desçam para o fundo da panela. Para a gemada: bata as gemas e o açúcar no liquidificador até obter um creme espesso e espumoso.



Sirva o quentão quente e finalize com a gemada e uma pitada de canela em pó.

Quentão de pinga

por Conversa Temperada

Preparo: Fácil

Ingredientes

1 garrafa de cachaça (600 ml)

600 ml de água

1/2 kg de açúcar

casca de 2 laranjas

casca de 1 limão

50 g de gengibre em pedacinhos

cravo-da-índia a gosto

canela de pau a gosto

1 maçã cortada em pedacinhos

Modo de preparo

Colocar em uma panela grande o açúcar, as cascas de laranja o limão, o gengibre, o cravo e a canela. Quando o açúcar estiver derretendo colocar a cachaça e a água, deixando cozinhar por 20 a 25 minutos em fogo médio. Filtre, e após coloque a maçã picadinha. Manter no fogo, após o preparo, e sirva bem quente.