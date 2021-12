Dá pra economizar também na sobremesa e mesmo assim não deixar de fazer bonito na Ceia de Natal. Por isso, selecionamos doces que podem ser feitos com aqueles ingredientes simples, como leite condensado, frutas da estação, um pouco de chocolate, bolacha maisena e até o clássico panetone – que vai na sobremesa de um jeito mais “chique”.

Aproveite a nossa seleção de receitas, originalmente do Bom Gourmet – da Gazeta do Povo, e organize já sua ceia.

Torta de Rabanada

Foto: Letícia Akemi / arquivo Gazeta do Povo

Ingredientes

120 gramas de bolacha maisena para a massa

30 gramas de manteiga derretida para a massa

1 unidade de ovo para o creme

250 gramas de leite condensado para o creme

100 ml de leite para o creme

1 unidade de pão francês amanhecido para o recheio

1 unidade de maçã pequena para o recheio

1 unidade de banana média para o recheio

50 gramas de uva passa para o recheio

50 ml de rum para o recheio

Modo de preparo

Deixe a uva passa em molho no rum de um dia para o outro e reserve.

Triture a bolacha maisena no processador até virar uma farinha grossa e, em seguida, adicione a manteiga derretida, processando até que se forme uma farofa. Em uma forma de fundo removível de 17 cm de diâmetro, despeje a massa e vá arrumando com o auxílio de uma colher até que todo o fundo e as laterais estejam cobertos com a massa.

Em um bowl, junte todos os ingredientes do creme e mexa bem até que a textura fique lisa. Fatie o pão francês com cerca de 1 dedo de espessura e arrume as fatias no fundo da forma. Separe duas fatias para a finalização. Despeje 1/3 do creme sobre o pão.

Descasque a maçã, corte-a ao meio e retire o miolo. Corte mais uma vez ao meio e depois, em fatias finas. Corte a banana também em rodelas finas e acrescente sobre as fatias do pão ambas as frutas somadas à metade da uva passa.

Por último, despedace o pão reservado e salpique por cima das frutas. Acrescente o restante das passas e do creme. Coloque para assar dentro de outra forma, em forno pré-aquecido a 180°C, por cerca de 1 hora. Para finalizar, peneire canela em pó por cima.

Bombom de travessa de morango

Foto: divulgação.

Ingredientes

4 latas de leite condensado

4 caixas de creme de leite

3 caixas de morangos lavados e cortados ao meio

450 gramas de chocolate amargo ou ao leite picado

100 gramas de chocolate branco picado

50 gramas de manteiga

Modo de preparo

Creme branco

Em uma panela, adicione o leite condensado, o chocolate branco e a manteiga. Mexa até ficar em ponto de brigadeiro mole. Em seguida, adicione duas caixas de creme de leite. Misture bem até ficar homogêneo. Reserve.

Ganache de chocolate

No micro-ondas, derreta o chocolate, aquecendo-o de 30 em 30 segundos e mexendo bem a cada pausa (isso evita que o chocolate queime). Em seguida, adicione duas caixinhas de creme de leite e mexa até a mistura ficar homogênea e brilhante.

Montagem

Forre uma travessa com os morangos lavados e cortados na metade. Adicione o creme branco por cima, cobrindo os morangos completamente. Cubra tudo com a ganache de chocolate.

Pavê de chocolate branco com limão

Foto: Letícia Akemi / arquivo Gazeta do Povo

Ingredientes

1 lata de leite condensado (para o creme de chocolate branco)

1 lata de leite (para o creme de chocolate branco)

3 colheres de sopa de amido de milho (para o creme de chocolate branco)

3 unidade de gemas (para o creme de chocolate branco)

200 gramas de creme de leite (para o creme de chocolate branco)

200 gramas de chocolate branco (para o creme de chocolate branco)

1 lata de leite condensado (para o creme de limão)

3 unidade de limão só o suco (para o creme de limão)

50 gramas de creme de leite (para o creme de limão)

350 gramas de bolacha maisena ou de leite

200 ml de leite para umedecer as bolachas

a gosto de chocolate branco raspas para decorar

a gosto de raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Para o creme de chocolate branco, leve ao fogo o leite condensado, o leite, as gemas e o amido de milho até engrossar. Retire do fogo e agregue o chocolate branco picado e o creme de leite. Reserve. Para o creme de limão, bata todos os ingredientes no liquidificador.

Montagem

Em um refratário monte uma camada de bolacha levemente umedecida com leite, metade do creme branco, bolacha, metade do creme de limão, bolacha, creme branco, bolacha e finalize com o creme de limão. Coloque para gelar por 2 horas em geladeira. Finalize com raspas de chocolate branco e raspinhas de limão. Pode colocar também morango para enfeitar.

Banana caramelada com sorvete de creme e croûton de panetone

Foto: Júlia Ledur / arquivo Gazeta do Povo

Ingredientes

2 fatias de panetone

4 bolas de sorvete de creme

2 unidades de banana

1 unidade de laranja (suco)

100 gramas de açúcar refinado

50 gramas de canela em pó

50 gramas de manteiga sem sal

Modo de preparo

Em uma frigideira, derreta a manteiga e adicione o açúcar e a canela. Adicione a banana. Deixe dourar e acrescente o suco da laranja. Reserve. Corte as fatias de panettone em cubos médios, leve ao forno (180º C) e deixe secar. Quando estiver sequinho e crocante, retire do forno. Preste atenção para não queimar. Em uma tigela para sobremesa, coloque o sorvete, os croutons de panettone e a banana caramelada e sirva.

Mousse de chocolate fácil

Foto: Diego Pisante / divulgação.

Ingredientes

200 gramas de chocolate meio amargo

200 gramas de chocolate ao leite

8 unidade de ovo

3 colheres de manteiga

Modo de preparo

Derreta o chocolate com manteiga em banho maria. Enquanto isso, bata quatro claras em neve e reserve. Na batedeira faça uma mistura de ovos. Primeiro bata as outras quatro claras e coloque as gemas sem parar de bater, passando na peneira. Por fim, coloque o chocolate derretido na batedeira ligada e bata mais um pouco. Desligue e misture delicadamente as claras reservadas. Coloque em um recipiente e leve à geladeira por 4 horas para gelar.

