Aproveitar o dia com boa comida e diversão. Vários lugares próximos de Curitiba estarão abertos ao público neste fim de semana e no feriado de Sete de Setembro, na terça-feira (7). Na quarta (8), ainda tem em Curitiba o feriado da padroeira da cidade, de Nossa Senhora da Luz do Pinhais.

A Tribuna do Paraná preparou algumas dicas interessantes para quem quer curtir o feriadão, sem esquecer de usar a máscara de proteção e de manter o respeito ao distanciamento.

Restaurante Vô João

São José dos Pinhais – Caminho do Vinho

Almoço no Restaurante Vô João. Foto: Reprodução/ Facebook

O restaurante funciona das 11h30 às 15h, no sábado, domingo e no feriado de terça. O visitante vai se deliciar com o almoço e a área verde com mesas espaçosas. No prato, churrasco, tilápia frita, frango, saladas, risoto, polenta e sobremesas.

Além disso, na propriedade existe um quiosque que coloca o cliente nas nuvens. Aproveite para pedir morango com nata e tem a chance de pedir uma caixa com verduras – a dica é deixar reservado na chegada. O Vô João proporciona passeios à cavalo e espaço para colocar a rede ou mesmo uma toalha e deixar o tempo passar.

Serviço

Valores: Sábado – R$52,00; Domingo e Terça dia 7 – R$ 58,00

Endereço: Rua João Berger, 811 – Colônia Mergulhão, São José dos Pinhais

Mais informações: (41) 32820809

www.sitiovojoao.com.br/

Rosa Brasil

Quatro Barras

Foto: Reprodução/ Facebook

Ambiente familiar e espaçoso. Serve costela fogo de chão com acompanhamentos que vão desde arroz carreteiro, feijão tropeiro, abóbora e farofa, servidos no fogão a lenha, espaço do café e sobremesa. Não tem cobrança de 10% e estacionamento. Crianças até 6 anos não pagam e de 7 a 11 anos pagam meia. O lugar foi alterado devido à covid-19 e agora está localizado à 800 metros do antigo espaço, que tem passeio a cavalo e uma extensa área verde para correr com as crianças. A dica é chegar cedo e aproveitar a vista com o morro do Anhangava ao lado.

Serviço

Preço para o feriadão – R$ 69,90 por pessoa

Endereço: Rua do Contorno, 588, Granja das Acácias, Quatro Barras

Informações: (41) 99989-6660

Rosa Brasil Restaurante



Nova Polska

Campo Magro

Foto: Reprodução/ Facebook

Um dos espaços mais queridos da Região Metropolitana, pois abrange gastronomia, história e diversão. O restaurante serve diversos pratos típicos da culinária polonesa e está instalado em uma verdadeira casa restaurada, com mais de 70 anos. Os objetos da casa se tornaram uma atração à parte, que remetem à vida na Polônia.

Para esse fim de semana (dias 4 e 5), e no feriado de 7 de Setembro, a pessoa paga R$ 35 para entrar na chácara, e tem direito a uma enorme lista de brincadeiras para passar o dia com a família. Passeio de cavalo, pônei, bicicletas, bolha humana, esquibunda, pedalinho, pesca esportiva, trilhas. Crianças abaixo dos 4 anos não pagam.

Quanto ao restaurante, pratos à la carte, com porções de pierogi, kluski (nhoque frito polonês), bigos (repolho azedo, funghi e costelinha de porco)

Serviço

Rua Thomas Antochevis, 1422, Colônia Dom Pedro II, Campo Magro.

Informações: (41) 99917-2171/ 3649-4578

www.novapolska.com.br/

Chácara Sant’ Ana

Campo Magro

Foto: Reprodução/ Facebook

A partir das 11h30, começa a servir um delicioso almoço preparado ao estilo comida caseira, servida no fogão a lenha acompanhada de uma saborosa costela ao fogo de chão, saladas e para finalizar deliciosas sobremesas. O valor é de R$ 65,00 para todos os dias, inclusive na terça, dia 7 de Setembro. No período da tarde, é servido o café colonial (R$ 40,00) .

Na recreação, tem cavalos, pedalinho, pesque pague, arvorismo e tirolesa, com valor à parte. Além disso, tem o cantinho de descanso com redes.

Serviço

Endereço: Rua Miguel Filus, 300 – Jardim O Bom Pastor, Campo Magro

Mais informações: (41) 99833-1632

https://chacarasantanapr.com.br/site/

Restaurante Evíssima Chácara de Lazer Rural

Almirante Tamandaré

Foto: Divulgação

Um lugar tradicional, familiar e com conceito nota 10. A Chácara Evíssima serve almoço de sábados e feriados a R$ 49; e domingo a R$ 69, com buffet de comida mineira e mesa com bolos e salgadinhos, em ambiente rural com casa rústica, jardins e lago. Crianças de 5 até 9 anos pagam metade

Há tanques para pesca nos finais de semana, parque para crianças, salão de jogos, passeio de pônei, floricultura e horta orgânica.

Serviço

Endereço: Rua Irmã Jacobina, 600 – São Miguel, Almirante Tamandaré

Informações: (41) 3657-3083

http://www.chacaraevissima.com.br/

