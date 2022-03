Em parceria com o Cineplus, o Shopping Jardim das Américas exibe nesta sexta-feira (11) o Cine Fraldinhas, com o filme Batman. A sessão especial é voltada para famílias e seus bebês de até 18 meses. O ingresso tem preço fixo de R$ 10 por pessoa (menos para os babys).

A sala será preparada especialmente para o conforto dos pequenos e seus responsáveis, com ar-condicionado e som mais amenos. As sessões são mensais e divulgadas com antecedência nas redes sociais do shopping e do cinema. A parceria será com a Mili, que fornecerá itens de higiene para os papais cuidarem de seus bebês da melhor maneira.

O cinema Cineplus é pioneiro no Brasil exibindo filmes com equipamentos de acessibilidade para deficiência visual e auditiva, além de promover sessões para públicos específicos, como idosos, famílias e público com espectro autista. “Temos muito orgulho em promover momentos diferenciados e que fazem do nosso empreendimento um local especial para toda a família”, conta Daniella Soni, gerente de marketing do Shopping Jardim das Américas.

A Mili participa pela primeira vez do Cine Fraldinhas e viabilizará trocadores, fraldas descartáveis e toalhas umedecidas gratuitamente. “É um jeito especial de levar os pequenos a viverem – talvez pela primeira vez – a experiência de ir ao cinema. Por isso consideramos a ação tão importante e viabilizamos esta parceria”, explica Renata Maciel, gerente de marketing e trade da Mili.

O Shopping Jardim das Américas fica na Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas, em Curitiba. Mais informações pelo telefone (41) 3366-5885.