Entre os dias 15 e 21 de setembro, os ingressos para algumas redes de cinema de Curitiba vão custar R$ 10. A ação comemora a Semana do Cinema, promovida pela Federação Nacional de Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), e acontece em todo o país. Na capital do estado, a promoção envolve as redes Cinemark, UCI e Cinépolis. Somados aos preços fixos das entradas, os espectadores terão acesso também a preços promocionais nos combos de pipoca e refrigerante.

A intenção da federação é incentivar o retorno do público às salas de cinema após dois anos de interrupção necessária das atividades por conta da pandemia da covid-19.

A inspiração para a iniciativa é internacional. Nos Estados Unidos, o National Cine Day aconteceu no dia 3 de setembro. Com mais de três mil salas de cinemas envolvidas, os ingressos foram ofertados a US$ 3. No Reino Unido, 550 cinemas venderam entradas as 3 libras.

Filmes em cartaz

Filmes como “O Telefone Preto”, “Não! Não Olhe!”, “Homem Aranha Sem volta Para Casa: Versão Estendida”, “Ingresso para o Paraíso” e “Minions 2: A Origem de Gru” estão em cartaz nos cinemas pelo país. Nesta semana, estreiam as comédias nacionais “Bem Vinda a Quixeramobim”, de Halder Gomes, “Uma Pitada de Sorte”, de Pedro Antonio, e o thriller de terror “Convite Maldito”, da diretora australiana Jessica M.Thompson.