Grandes produções como “Jurassic World: Domínio”, “Top Gun: Maverick” e outros lançamentos serão exibidas todo fim de semana na telona digital do cinema do Teatro da Vila, na Vila Nossa Senhora da Luz, na CIC. Os filmes serão exibidos em alta definição de som e de imagem, sempre aos sábados e domingos, de graça.

Para receber as novas produções, a Fundação Cultural de Curitiba, por meio do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), equipou o cineteatro da Prefeitura com projetor digital de altíssima definição, que exibe filmes em formato DCP (Digital Cinema Packege), mesma tecnologia usada nos melhores cinemas do mundo.

A novidade começa neste sábado (6), às 19h, com “Top Gun: Maverick”, e continua no domingo (7) com duas sessões: uma às 15h, de “Sonic 2”, e outra às 17h30, com “Top Gun” novamente.

Os ingressos gratuitos devem ser retirados na bilheteria do cineteatro, uma hora antes da sessão. Todos os filmes exibidos são dublados.

A programação continua nos próximos fins de semana, sempre com três sessões (uma nos sábados e duas aos domingos) e mais novidades. Em agosto, o público do Teatro da Vila também poderá assistir “Minions 2: A Origem de Gru” e “Jurassic World: Domínio”, o mais novo filme da franquia do parque dos dinossauros.

A curadoria dos filmes para o Teatro da Vila é feita pela mesma equipe do Cine Passeio, outro cinema da Prefeitura de Curitiba, no Centro.

“São sucessos dos mais importantes distribuidores internacionais, nossos apoiadores nesta incrível programação que, temos certeza, vai trazer para o coração da CIC o mesmo entusiasmo pela sétima arte que constatamos diariamente em nosso Cine Passeio”, destaca Marcos Jorge, um dos curadores.

A nova programação de cinema no Teatro da Vila tem apoio das grandes distribuidoras internacionais de filmes: Paramont, Universal e Warner Bros Discovery.

Serviço

Cinema digital na CIC

Local: Teatro da Vila (Rua Davi Xavier da Silva, 451)

Entrada gratuita

Programaçao

Sábado (6/8)

19h – Top Gun – Maverick

Domingo (7/8)

15h – Sonic 2

17h30 – Top Gun – Maverick

Sábado (13/8)

19h – Top Gun – Maverick

Domingo (14/8)

15h – Minions 2: A Origem de Gru

17h30 – Sonic 2

Sábado (20/8)

19h – Jurassic World – Domínio

Domingo (21/8)

15h – Minions 2: A Origem de Gru

17h30 – Jurassic World – Domínio

Sábado (27/8)

19h – Jurassic World – Domínio

Domingo (28/8)

15h – Minions 2: A Origem de Gru

17h30 – Sonic 2