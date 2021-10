Os mais recentes lançamentos do cinema a preço popular é o que garante a promoção Cinema é 10!, promovida pela Abraplex, com intuito de fomentar o consumo do lazer em cinemas por todo o Brasil. No Cinépolis do Jockey Plaza Shopping, nesta quarta-feira, 27 de outubro, todas as salas tradicionais e sessões em 2D estarão contempladas na campanha por R$10, para os ingressos adquiridos nas bilheterias e terminais de autoatendimento do cinema.

A ação é nacional e conta com apoio da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce). A programação completa e os filmes em cartaz podem ser conferidos no site www.cinepolis.com.br/.

+ Leia mais: Mototáxi é proibido por lei em Curitiba; entenda como fica novo serviço da Uber

O Cinépolis do Jockey é o mais recente complexo inaugurado na cidade (2019) e possui no total oito salas, sendo cinco tradicionais e uma Macro XE com tela gigante, além de duas VIP, com formato stadium, poltronas de couro com comando elétrico e totalmente reclináveis, carregadores USB, braço removível (tipo namoradeira), projeção digital com tecnologia 3D e 2D, som digital 7.1 surround.

As lojas do Jockey Plaza funcionam de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h. As operações de alimentação operam de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h e aos domingos, das 11h às 22h.

+ Viu essa? Fantasias iradas para você arrasar no Halloween

O shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370, e tem estacionamento com valor fixo de R$12, por todo o período de compras dentro da mesma diária.