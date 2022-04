O último fim de semana antes da Páscoa está agitado para a cultura de Curitiba. Entre sexta-feira (08) e domingo (10), a cidade oferece sessões de cinema, exposições, workshops de música, dança, entre outras atividades.

Toda a agenda é gratuita. Confira os destaques do fim de semana e na sequência a programação completa da Fundação Cultural de Curitiba.

Sexta-feira (dia 8)

A sexta-feira começa com o Workshop de Timba & Bateria, com o percussionista João Parahyba. O curso, que acontece das 17h às 21h no Conservatório de MPB, abordará a maneira de tocar e o set de percussão que o músico desenvolveu. O bateria Endrigo Bettega orienta outro workshop na manhã de sábado.

Outra opção para a sexta-feira é a exposição Natureza, de Mariana Canet, em cartaz no Museu da Fotografia. Ela pode ser visitada das 9h às 12h, e das 13h às 18h. Já no sábado e domingo, os visitantes podem conhecer o trabalho da artista das 12h às 18h.

Sábado (dia 9)

No sábado, às 10h, no MuMA (Museu Municipal de Arte), será aberta a exposição Oxigênio, que reúne artistas visuais para mostrar produções artísticas inspiradas no elemento químico oxigênio. A mostra pode ser visitada até as 19h, assim como no domingo.

Mais tarde, às 16h, a Cinemateca de Curitiba apresenta, em sessão gratuita, o Cineclube do Atalante – Enigma do Poder, filme dos Estados Unidos dirigido por Abel Ferrara e estrelado por Christopher Walken, Willem Dafoe, entre outros.

Domingo (dia 10)

Domingo a agenda começa com uma sessão de autógrafos de Daniel Maurício, das 10h às 14h, na Feira do Poeta.

Da literatura para a música, o Memorial de Curitiba irá receber o grupo de viola caipira Curitando, que se uniu com a Bruxa Beth, da Casa Encantada do Bosque Alemão, para animar crianças e adultos com ritmos tradicionais do Brasil, das 11h às 12h.

Já no fim da tarde, A Opinião Pública, documentário dirigido por Arnaldo Jabor que mostra a relação entre a classe média carioca e a realidade brasileira, será exibido na telona da Cinemateca de Curitiba, às 16h.

Agenda cultural do fim de semana

LITERATURA

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Dia 9 (sábado) – 15h

Casa da Leitura Wilson Bueno (Av. Rep. Argentina, 3.430 – Água Verde)

Casa da Leitura Hilda Hilst (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru)

Casa da Leitura Manoel Carlos Karam (Rua Batista Ganz, 453 – Santo Inácio)

MANHÃ DE AUTÓGRAFO COM DANIEL MAURÍCIO

Dia 10 (domingo) – 10h às 14h

Feira do Poeta (Largo da Ordem, 30 – São Francisco)

Gratuito

DANÇA

OFICINA O FLORESCER: PRÁTICAS PARA SENTIR – SENTIR PARA QUÊ?!, COM ÁDIA ANSELMI

Dia 9 (sábado) – das 10h às 13h

PONTES MÓVEIS EM TRAVESSIAS AFRO-CONTEMPORÂNEAS

Dia 10 (domingo) – das 11h30 às 13h

Livre

CINEMA

CINECLUBE DO ATALANTE – ENIGMA DO PODER

Dia 9 (sábado) – 16h

Cinemateca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Gratuito

A OPINIÃO PÚBLICA

Dia 10 (domingo) – 16h

Cinemateca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Gratuito

ARTES VISUAIS

OFICINA DE ESCULTURA

Dia 9 (sábado) – 10h30 às 12h

7 a 14 anos

Liceu das Artes/Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Inscrições neste link

MÚSICA

WORKSHOP DE TIMBA & BATERIA COM JOÃO PARAHYBA – MEDIAÇÃO: VINA LACERDA

Dia 8 (sexta-feira) – 17h às 21h

Conservatório de MPB – Auditório (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco)

Gratuito

WORKSHOP DE BATERIA COM ENDRIGO BETTEGA – PARTE I

Dia 9 (sábado) – das 10h às 13h

Conservatório de MPB – Auditório (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco)

Gratuito

EXPOSIÇÕES

NATUREZA, DE MARIANA CANET

Dia 8 (sexta) – das 9h às 12h e das 13h às 18h;

Dias 9 e 10 (sábado e domingo) – das 12h às 18h

Museu da Fotografia, Solar do Barão (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

DENISE ROMAN – RETROSPECTIVA DOS 40 ANOS DE CARREIRA

Dias 8, 9 e 10 (sexta, sábado e domingo) – 10h às 19h

Museu Municipal de Arte – MuMA (Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão – Portão)

Gratuito

TECNOGÊNESE (1)

UNIVERS9

Dias 8, 9 e 10 (sexta, sábado e domingo) – 10h às 19h

Museu Municipal de Arte – MuMA (Av. República Argentina, 3.430, Terminal do Portão – Portão)

Gratuito

TRAVESSIAS – LAMB

Dias 8, 9 e 10 (sex, sáb e dom) – 10h às 19h

Portão Cultural (Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão – Portão)

Gratuito

OXIGÊNIO

Abertura dia 9 (sábado) – 10h

Exposição aberta nos dias 9 e 10 (sábado e domingo) – 10h às 19h

Museu Municipal de Arte – MuMA (Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão – Portão)

Gratuito

UNDERGROUND ILUSTRADO 3

Dia 8 (sexta) – 9h às 18h

Dias 9 e 10 (sábado e domingo) – 12h às 18h

Gibiteca de Curitiba (Rua Pres Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Gratuito

CURITIBA – TEMPO E MEMÓRIA

Dia 8 (sexta) – 9 às 12h e 13h às 18h

Dias 9 e 10 (sábado e domingo) – 9h às 15h

Memorial de Curitiba – Salão Brasil (3º andar) – Rua Claudino dos Santos, 79

Gratuito

DEBRET 1922 – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Dia 8 (sexta) – 9 às 12h e 13h às 18h

Dias 9 e 10 (sábado e domingo) – 9h às 15h

Rua Claudino dos Santos, 79 – Salão Paranaguá (1º andar)

Gratuito

ETNIAS

CURITANDO ENCANTADO COM A BRUXA BETH

Dia 10 (domingo) – 11h às 12h

Memorial de Curitiba (Rua Dr Claudino dos Santos, 79)

Gratuito