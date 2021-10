O Cine Passeio, considerado um dos 20 cinemas mais legais do mundo, vai ser palco do SACI – Semana de Animação e Cinema Infantil, em Curitiba. De 3 a 14 de novembro, as crianças terão uma experiência incrível ao terem contato com filmes de vários países. O SACI é uma mostra inédita que vai aliar diversão e aprendizagem, convidando nossos pequenos cidadãos a conhecer o mundo e a fazer uma viagem pela cultura, por diferentes estilos visuais e personagens de países como Hungria, Uzbequistão, Espanha, China, Congo, entre outros, além do Brasil.

O festival é dividido entre a Mostra Competitiva de Curta-Metragens e a Mostra “Volta ao Mundo”. Os filmes serão exibidos em três salas do Cine Passeio e também podem ser assistidos de casa, de graça, em uma plataforma digital disponível em todo território nacional. Também serão oferecidas sessões gratuitas no terraço do Cine Passeio. O evento seguirá as normas de combate à disseminação do coronavírus, com o distanciamento entre as poltronas, obrigatoriedade do uso de máscara, higienização entre as sessões e disponibilização de álcool gel em todos os ambientes do Cine Passeio.

Mostra competitiva de curta-metragens

São 42 curta-metragens de várias partes do mundo. Além de assistir, o público ainda pode votar no seu favorito. O filme mais votado ganhará o “Prêmio Especial do Público”. A votação vai ser feita no site www.saci.art.br.

Mostra Oficial

São 11 filmes, uma verdadeira viagem ao redor do planeta. Nessa mostra, os filmes contam histórias da Espanha, Irã, Dinamarca, Congo, França, Benin, Azerbaijão, China, Uzbequistão e também do Brasil.

Os ingressos para acompanhar o evento já estão à venda no site do SACI e também na bilheteria do Cine Passeio. As entradas custam R$10 inteira e R$5 meia-entrada.

Serviço

SACI – Semana de Animação e Cinema Infantil

Quando: de 03 a 14 de novembro

Onde: no Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410. Curitiba)

Valor: R$10 (inteira) e R$5 (meia-entrada)

Mais informações: www.saci.art.br

