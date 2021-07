Neste final de semana, tem cinema em Curitiba. Depois de 133 dias em bandeira laranja, que sinaliza risco médio de contaminação pelo coronavírus, a cidade voltou para a bandeira amarela na última quinta-feira (8), com validade até 21 de julho. Com isso, os cinemas da capital têm permissão para operar, mas devem seguir alguns protocolos.

O primeiro deles é em relação à capacidade máxima. Cada sala pode operar com até 50% da capacidade. Os horários de funcionamento também estão reduzidos para o período das 9h às 22h, em todos os dias da semana. O uso de máscara dentro das salas é obrigatório, bem como em todo espaço público ou comercial.

Confira, abaixo, os cinemas que estão com ingressos à venda a partir deste final de semana em Curitiba: (clique no nome do estabelecimento para mais detalhes)

Cinema em Curitiba

Na prática, os protocolos de segurança dentro dos cinemas atuam em três frentes principais: cuidados com os colaboradores, com os clientes e com o espaço. De acordo com as diretrizes publicadas pelo movimento #JuntosPeloCinema, dos quais participam todas as redes abertas em Curitiba, uma série de medidas comuns serão tomadas.

No caso dos colaboradores, há uma triagem diária, na qual a temperatura é aferida. Além disso, aqueles que apresentarem qualquer sintoma ou febre serão encaminhados para avaliação médica. Todos devem utilizar máscara e demais equipamentos de proteção individual, de acordo com sua atividade. Antes e após cada atendimento, os funcionários devem higienizar a mão com álcool gel 70%.

Clientes

No caso dos clientes, existe a obrigatoriedade do uso da máscara em todos os espaços. A exceção é para o consumo de alimentos e bebidas dentro da sessão (quando permitidos pelo cinema), na qual será mantido o distanciamento social a partir do bloqueio dos assentos ao redor de cada cliente.

No caso de cinemas de rua, como o Cine Passeio, por exemplo, a temperatura é aferida na entrada. Já no caso dos cinemas de shoppings, a aferição é feita na porta do shopping, dispensando nova aferição na entrada do cinema.

Os cinemas também pedem para que os clientes priorizem a compra de ingressos de forma online, para evitar filas e mais um ponto de contato físico. Além disso, contam com a colaboração do público para higienizar as mãos com frequência com álcool 70%, em dispensers espalhados por todas as áreas de todos os cinemas.

Espaço

Ainda que varie entre cada cinema em Curitiba, o tempo entre as sessões ficou maior, para que todos os pontos de contato, como poltronas e corrimãos, sejam sanitizados. A renovação do ar também é constante. Os aparelhos possuem dois dutos distintos, na qual o ar interno é retirado e o ar externo é limpo, filtrado e injetado na sala. As diretrizes do movimento #JuntosPeloCinema também afirma que produtos foram adicionados aos sistemas de refrigeração, como pastilhas antibactericidas, para ampliar a purificação do ar.

Para garantir o distanciamento social, muitos cinemas já disponibilizam na hora da compra o mapa dos assentos já com, pelo menos, o bloqueio de dois assentos ao redor. Só é permitido ficar lado a lado pessoas do mesmo convívio.