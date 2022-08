Para estimular o debate sobre o tema da violência infantil, a Cinemateca de Curitiba terá na sua programação a “Mostra Cinema e Infância”, que será realizada entre os dias 30 de agosto e 1.º de setembro com exibição de filmes de graça, sempre às 19h.

A mostra é voltada para o público adulto, com 12 curtas e médias metragens nacionais, entre ficções, documentários e animações, que trazem temas como violência sexual, trabalho infantil, prostituição infantil, violência de gênero, pobreza, homofobia e racismo.

LEIA AINDA – Esportes e brincadeiras gratuitas agitam bairros de Curitiba neste fim de semana

A programação completa está disponível no site da Mostra. Entre os títulos que serão apresentados estão “Menina Espantalho”, “Bicho do Mato”, “Carreto”, “Sem Tempo Para Brincar”, “Bicha Bomba”, “Eu Sou o Superman”, “O Silêncio de Lara”, “Morri na Maré”, “O Fim do Recreio”, “Mundo Sem Porteira”, “Cordilheira de Amora II” e “Vida Maria”.

Para assistir aos filmes, o público deve retirar os ingressos na bilheteria uma hora antes do início de cada sessão. Os filmes também ficarão disponíveis de forma on-line, por 30 dias, no site da Mostra.

LEIA MAIS – Shopping de Curitiba inaugura espaço pra troca de figurinhas

O evento conta com a curadoria do cineasta Luciano Coelho e do psicanalista Glauco Machado. Luciano diz que o projeto é muito mais do que uma mostra de cinema, pois aborda temas sensíveis, atuais e preocupantes na sociedade.

“O projeto busca conscientizar os espectadores para a vulnerabilidade infantojuvenil frente à violência em suas diversas facetas, bem como para o necessário conhecimento e posicionamento por parte dos adultos que convivem e atuam profissionalmente junto à infância e adolescência”, afirma.

Foto: Divulgação do filme “O Silêncio de Lara”

Bate-papos

Os três dias de exibição serão seguidos de bate-papos com a curadoria e realizadores, com o intuito de ampliar a reflexão sobre o tema. Algumas sessões contarão, ainda, com recursos de audiodescrição, legendas e libras como forma de promover a acessibilidade (veja abaixo no Serviço).

No primeiro dia da Mostra, ocorre o bate-papo com Luciano Coelho (Sem Tempo Para Brincar). No segundo dia, é a vez do de Vinicius Mazzon, co-diretor do filme O Fim do Recreio. No encerramento, dia 1.º de setembro, o encontro é com a cineasta Juliana Sanson, diretora do filme Bicho do Mato.

Foto: Divulgação do filme “Eu Sou o Superman”

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Mostra Cinema e Infância tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe e conta com patrocínio de Acso, Decolores Mármores, Bianchi, Stampa, Plast & Pack, Sideral, Grupo Bacarin, Nipponflex, ALT e Crios Industrial.

Segundo Thelma Alves de Oliveira, assessora da diretoria do Hospital Pequeno Príncipe, o tema sobre violência contra criança é urgente, pois se intensificou no período da pandemia, permanecendo ainda velado, pouco visível e pouco falado.

“Em 2021, apenas no Hospital Pequeno Príncipe foram 618 atendimentos, um crescimento de 11%, sendo a violência sexual predominante, com 344 casos, ou seja, 55% do total. A violência é uma prática recorrente que precisa ser interrompida, aqui e agora. Promover o debate é uma ação necessária e transformadora”, disse.

Foto: Divulgação do filme “Menina Espantalho”

Serviço

“Mostra Cinema e Infância”

Quando: de 30 de agosto a 1º de setembro

Horário: 19h

Onde: Cinemateca de Curitiba

Endereço: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174, São Francisco. Curitiba (PR) Telefone: (41) 3321-3252

Ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão.

Classificação indicativa: 16 anos

Redes sociais: Instagram, Facebook e Youtube