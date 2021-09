O picadeiro do Circo da Cidade Zé Preguiça, mantido pela Fundação Cultural de Curitiba, voltou a brilhar, desde a última terça-feira (14), com a estreia do espetáculo “A arte se renova”, da Família Zanchettini, marcando a abertura da temporada 2021 da arte circense. E próximo no sábado (18), a apresentação será aberta ao público em geral.

Instalado no bairro Alto Boqueirão, o Circo da Cidade foi reaberto ao público com todas as medidas de segurança sanitária de prevenção à covid-19. “Curitiba tem espetáculo! Tem sim, senhor, e a família Zanchettini é uma glória circense de Curitiba”, disse o prefeito Rafael Greca, que esteve na reabertura do Circo da Cidade

Quando entrou no picadeiro o palhaço Ligeirinho arrancou gargalhadas das crianças do Centro Municipal de Educação Infantil São José Operário, que assistiram à primeira apresentação do Circo da Cidade depois da pandemia.

Volta do Circo da Cidade, com apresentação da Família Zanchettini. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Sessão aberta ao público

O Circo Zanchettini fará um espetáculo para o público em geral no sábado (18), às 15h. Antes disso, crianças da rede municipal de ensino de Curitiba assistem aos números nesta quinta-feira (16), às 10h e 14h30.

Para assistir à sessão de sábado, será necessário fazer agendamento para ingressos do espetáculo Zanchettini no link (inscriçoes para ingressos do espetáculo Zanchettini).

“É uma emoção muito grande poder abrir a temporada 2021 do Circo da Cidade e devolver a alegria aos artistas e a ao público, especialmente às crianças”, disse Ana Cristina de Castro, presidente da Fundação Cultural de Curitiba.

Público reduzido

A lotação máxima do circo é de 300 pessoas, mas em razão da pandemia será permitido o ingresso de apenas 90 crianças em cada sessão da semana e de 110 pessoas no sábado. Será obrigatório o uso de máscara. Na entrada haverá medição de temperatura e dispenser de álcool em gel.

Próximas apresentações e companhias

No espetáculo “A arte se renova”, o circo curitibano, que desde 1964 leva a arte circense pelo Brasil e a alguns países da América do Sul, irá mostrar seus números tradicionais executados pela antiga e nova geração dos Zanchettini. É um espetáculo que, mostrando a arte circense, renova a esperança de novos tempos.

Além do Zanchettini, mais quatro companhias circenses se apresentarão na Lona Zé Priguiça até o final deste ano: Cassaly, Bileco, Tubinho e Solaris. Todos foram vencedores do edital emergencial nº014/2021 – Circos de Lona, do programa FCC Digital, da Fundação Cultural de Curitiba, lançado para apoiar financeiramente os circos curitibanos durante a pandemia do coronavírus.

Na próxima semana, nos dias 21, 23 e 25 de setembro, o picadeiro será ocupado pelo Circo Cassaly, apresentando o espetáculo “Circo com dignidade: um novo começo”. O circo, que tem 30 anos de existência e está em sua terceira geração de artistas circenses, mescla o tradicional com o contemporâneo, trazendo números tradicionais com novas tecnologias.



Além da programação prevista para as próximas semanas, os circos contemplados no edital participarão do 1ª Festival Nacional de Circos de Curitiba, que será realizado em outubro.

Serviço:

Reabertura do Circo da Cidade Zé Priguiça

Sessão aberta ao público

Rua Benedicto Siqueira Branco, s/nº – Alto Boqueirão

Espetáculo “A arte se renova”, do Circo Zanchettini

Data e horário: dia 18/9, às 15h, com inscrições prévias no link



