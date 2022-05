O último fim de semana de maio marca alguns encerramentos de programações da Fundação Cultural de Curitiba. De sexta-feira (27) a domingo (29), acontecem os últimos dias das exposições Natureza e Univers9, apresentações de música erudita, peças de teatro e os espetáculos finais de circo O Baú do Pirata.



A programação é quase toda gratuita e alguns eventos precisam de inscrição antecipada (veja abaixo).

Sexta-feira (27)

Os destaques do fim de semana começam na sexta-feira, às 19h, no Teatro da Vila, com a Orquestra à Base de Corda interpretando compositores de Curitiba, com obras de Bento Mossurunga, José da Cruz, Benedito Nicolau dos Santos, Janguito do Rosário, Wilson Moreira e Osiel Fonseca. A apresentação é gratuita.

Na sexta, às 20h, o espetáculo People Vs. People/Rumo de Cultura toma o palco do Teatro Novelas Curitibanas. A peça de teatro tem como fio condutor a questão da manipulação pela rede de sistemas visíveis e invisíveis que nos rodeiam. Os ingressos são gratuitos e distribuídos uma hora antes de cada sessão, sujeitos à lotação. O evento também acontece no sábado e domingo, no mesmo horário.

Sábado (28)

No sábado, das 14h30 às 16h30, o Liceu das Artes, do Memorial Paranista, abre as portas para a oficina Como Ler Obras de Arte – Uma Introdução à Análise de Imagem, para maiores de 16 anos. É uma conversa voltada para quem tem interesse em desenvolver mais autonomia de compreensão visual ao visitar museus e espaços culturais, mesmo que não atue no campo das artes. A oficina é gratuita e as inscrições são feitas pelo Sympla.

Também no dia 28, o Cineclube do Atalante apresenta a exibição gratuita de A Estranha Passageira, às 16h, na Cinemateca. No filme, Charlotte é controlada pela mãe e está prestes a ter um ataque de nervos. Após algumas semanas em uma casa de repouso, ela faz uma viagem de navio e se envolve com um homem casado. Ao voltar para casa, ela se mostra uma mulher bem diferente.

Domingo (29)

Domingo é o último dia para assistir ao espetáculo O Baú do Pirata, no Circo da Cidade. Na apresentação, encontra-se um baú e com um tesouro inestimável: pergaminhos com textos poéticos sobre o circo. A programação gratuita acontece no sábado e domingo, às 16h.

No mesmo dia, das 14h às 18h, acontece a 4ª Edição do Projeto Cultural Africana, no anfiteatro da Praça Zumbi dos Palmares. A programação é livre, grátis e vai contar com apresentações culturais de Jay Ferreira, Black Adilto, DJ Cesinha e Caco Melodia.

Domingo também é o último dia para visitação das exposições Natureza, de Mariana Canet, no Museu da Fotografia (das 12h às 18h), e Univers9, no Museu Municipal de Arte – MuMA (das 10h às 19h). Ambas são gratuitas.

Programação cultural do fim de semana

LITERATURA

RODA DE LEITURA – DIA DA TOALHA

Dia 27 (sexta-feira) – 9h

Casa da Leitura Dario Vellozo (Av. Paraná, 3.600, Sala 23 – Rua da Cidadania Boa Vista)

12 anos

Grátis

RODA DE LEITURA – DIAS GOMES NOS PALCOS E NAS TELAS

Dia 27 (sexta-feira) – 10h15

Casa da Leitura Vladimir Kozák (R. Padre Júlio Saavedra, 588 – Uberaba)

A partir de 14 anos

Grátis

MÚSICA

ORQUESTRA DE CÂMARA DA CIDADE DE CURITIBA – MIA CARA CURITIBA

Dia 27 (sexta-feira), às 20h; e dia 28 (sábado), às 18h30

Capela Santa Maria Espaço Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

ORQUESTRA À BASE DE CORDA INTERPRETA COMPOSITORES DE CURITIBA

Dia 27 (sexta-feira) – 19h

Espaço Cultural Teatro da Vila (Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Grátis

CIRCO

O BAÚ DO PIRATA

Dias 28 e 29 (sábado e domingo) – 16h

Circo da Cidade (Rua Benedicto Siqueira Branco, S/N – Alto Boqueirão)

Grátis

Ingressos

ARTES VISUAIS

WORKSHOPS DE DESENHO ARTÍSTICO COM MODELO VIVO DO COLETIVO FIGURE

Dia 27 (sexta-feira) – 19h

Gibiteca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Solar do Barão – Centro)

Taxa para Modelo: 30 reais

OFICINA: COMO LER OBRAS DE ARTE – UMA INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE IMAGEM

Dia 28 (sábado) – 14h30 às 16h30

Liceu das Artes/Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço, Curitiba)

16 anos

Inscrições

EXPOSIÇÃO NATUREZA, DE MARIANA CANET

Dia 27 (sexta) – 9h às 12h e das 13h às 18h; dias 28 e 29 (sábado e domingo) – 12h às 18h

Museu da Fotografia, Solar do Barão (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Grátis

EXPOSIÇÕES TECNOGÊNESE (1), UNIVERS9 E OXIGÊNIO

Dias 27, 28 e 29 (sexta, sábado e domingo) – 10h às 19h

Museu Municipal de Arte – MuMA (Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão – Portão)

Grátis

EXPOSIÇÃO ONÇAS, ÁGUIAS E LOBOS SOBRE TELA A PARTIR DE TURIN – MELO VIANA

Dia 27 (sexta) – 9h às 17h; dias 28 e 29 (sábado e domingo) – 9h às 14h

Solar da Cultura – Sede da Presidência da Fundação Cultural de Curitiba (R. Claudino dos Santos, 142)

Grátis

CINEMA

ATA-ME!

Dia 27 (sexta-feira) – 19h

Cinemateca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Grátis

ESTRANHA PASSAGEIRA

Dia 28 (sábado) – 16h

Cinemateca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Grátis

MOSTRA ARQUEOLOGIA DA INVENÇÃO: PIONEIROS DO CINEMA

Dias 28 e 29 (sábado e domingo) – 19h

Cinemateca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Grátis

TEATRO

PEOPLE VS. PEOPLE / RUMO DE CULTURA

Dias 27, 28 e 29 (sexta, sábado e domingo) – 20h

Teatro Novelas Curitibanas (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222 – São Francisco)

Grátis

Ingressos distribuídos 1 hora antes de cada sessão. Sujeito à lotação.

CONTOS PROIBIDOS DE ANTROPOFOCUS

Dia 28 (sábado) – 20h; dia 29 (domingo) – 19h

Teatro Cleon Jacques (R. Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço)

A partir de 14 anos

70 vagas

Grátis

Ingressos

CONTOS

Dias 28 e 29 (sábado e domingo) – 17h

Teatro da Vila – Rua Davi Xavier da Silva, 451 – CIC

Livre

Grátis

ETNIAS

4ª EDIÇÃO DO PROJETO CULTURA AFRICANA

Dia 29 (domingo) – das 14h às 18h

Anfiteatro da Praça Zumbi dos Palmares (Rua Elói Orestes Zeglin, em frente ao nº 443 – Pinheirinho)

Livre

Grátis

APRESENTAÇÃO DOMINGO CIGANO E FLAMENCO

Dia 29 (domingo) – 10h às 11h30

Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Livre

Grátis

