Um é pouco, dois é bom e três nunca é demais. Essa é a máxima do casal Antônio Marcos e Mila Osti que nos últimos seis meses já percorreu três vezes os 22 km do circuito de cicloturismo do Parque Vila Velha. Moradores de Curitiba, Marcos e Mila redescobriram o parque no final do ano passado.

“Eu tinha visitado há uns 30 anos, quando trouxe meus filhos pequenos. Hoje, minha filha mora na Austrália e eu conheço muitos parques de lá e digo que o novo Parque Vila Velha não perde em nada para os de lá”, afirmou Marcos, após a terceira visita ao parque com Mila e suas duas “magrelas”.

Marcos começou a pedalar há cerca de três anos, após ser diagnosticado de diabetes e ser orientado pelo médico a praticar alguma atividade física regular. “O futebol já não dava mais e um amigo me convidou para ir até o pedágio de São José dos Pinhais de bicicleta. Peguei a bicicleta velha que tinha em casa e fui. Pedalei uns trinta quilômetros e nunca mais parei”, lembra.

O representante comercial já estava pedalando mais de 100 km em seus passeios quando Mila decidiu começar a pedalar com o marido, há seis meses. “Começamos a andar todo fim de semana no Parque Barigui, mas lá tem muita gente, crianças e animais disputando espaço na pista. Foi quando a gente viu pelas redes sociais que o parque tinha o passeio de cicloturismo e decidimos experimentar”, conta.

“Na nossa primeira ida, cheguei no parque e descobri que o pneu da minha bike estava furado. Quando estava trocando a câmara de ar, acabei furando ela também. Um funcionário do parque que se prontificou a me ajudar me emprestou uma câmara dele, permitindo que eu trouxesse uma nova quando eu voltasse ao parque para pedalar de novo. Ele nem me conhecia, não tinha certeza de que eu voltaria e, mesmo assim, foi de uma presteza e cordialidade incríveis. Não perdi meu passeio e, tão logo pude, voltei e devolvi a câmara emprestada”, relata.

Mila e Antônio Marcos usam trilhas com frequência. Foto: Divulgação

O atendimento da equipe, a estrutura do parque, as opções de alimentação em todos os atrativos, a manutenção das trilhas e o cuidado dos ônibus que fazem os traslados internos com os ciclistas que estão passeando pelo circuito são alguns diferenciais do Parque Vila Velha listados por Marcos para recomendar o passeio a outros ciclistas. “Não conheço outro circuito de cicloturismo em Curitiba e região. Mas o do Parque Vila Velha está tudo de bom”, garante Marcos.

Desde o início desse mês, Marcos, Mila e todos os ciclistas que curtem pedalar em meio à natureza já podem comprar antecipadamente os ingressos para o circuito de cicloturismo do Parque Vila Velha pelo site www.parquevilavelha.com.br. O passeio já está disponível pelo e-commerce. O ingresso garante acesso livre ao parque, com direito a visitar os Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada, num circuito de 22 km. O visitante tem que levar a sua própria bicicleta, além de equipamentos básicos de segurança, como capacete.