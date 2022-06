Em sua primeira edição presencial após o começo da pandemia da covid-19, a Oficina de Música de Curitiba volta a oferecer o Circuito Off de Bares e Restaurantes, de 30 de junho e 10 de julho. Todas as noites e nas tardes de fim de semana, verdadeiros minifestivais ocorrem em espaços variados, passando pelo Centro, CIC, Mossunguê, e chegando até a Região Metropolitana, em Araucária.

Até o momento, são 46 shows em 19 bares e restaurantes, número que ainda deve crescer ao longo da Oficina de Música. Entre os destaques, está uma atração internacional, uma violinista da Venezuela, mas de nome muito familiar no Brasil: Maria Betânia se apresenta em Araucária no dia 8 de julho.

Outro destaque é a apresentação de Julião Boêmio, no dia 2 de julho, com o lançamento de seu CD. Já no dia 6 de julho, o Gabo Vinhos recebe uma apresentação com dois professores da Oficina, em parceria com um artista local de guitarra.

Os locais podem cobrar couvert artístico para as apresentações e a agenda é sujeita a alteração sem aviso prévio. Orienta-se que os interessados confirmem pelo telefone dos locais de shows a possibilidade de cobrança.

Aperte o play

O Circuito Off, além de promover o acesso à cultura, também representa uma retomada para músicos e proprietários de bares e restaurantes.

O restaurante A Caiçara já marcou presença em outras edições do evento, e em 2022 está de volta ao circuito. Para Fredy Ferreira, dono do local, a música funciona como um agregador de movimento e cultura. “Este evento é bom para nós e para a cidade, porque é uma oportunidade de conhecer outros músicos e também de eles se apresentarem”, disse Ferreira.]

O baixista Glauco Sölter, coordenador do circuito, acredita que a programação valoriza os artistas e restaurantes, já que gera divulgação e público novo.

“Quando se tem música ao vivo as pessoas ficam mais relaxadas e descontraídas. O público está sensível, se emocionando e nós artistas também nos emocionamos com essa interação. É uma troca mútua neste momento de retomada”, diz o curador do Circuito Off.

De nota em nota

O processo de seleção dos artistas, bares e restaurantes começa alguns meses antes dos shows. A curadoria acontece também baseada na Oficina de Música, já que muitos dos artistas do Circuito Off também participam dos cursos.

Os gêneros musicais também circulam em torno da Oficina: em geral, são músicas instrumentais, brasileiras e curitibanas. Os artistas se misturam entre locais e de fora da cidade, com a promoção do intercâmbio com outros polos. “Os músicos alcançaram um nível maior por conta desses intercâmbio, troca de vivência e informação com os artistas locais e os professores”, explica Glauco.

Além disso, a descentralização do Circuito para outros bairros representa um marco importante para o evento. “A importância é poder compartilhar essa cultura com o máximo de participantes da comunidade. Eu fico feliz desse processo acontecer, porque espalha a arte. Isso atinge uma comunidade que não vai ao show do teatro, mas vai ao barzinho”, afirma o coordenador.

Inverno Curitiba

O Inverno Curitiba 2022 é uma iniciativa da Prefeitura para promover o destino e reúne atividades culturais, gastronômicas, de economias criativas, esporte e lazer, de sustentabilidade e inovação dos setores público e privado. A programação começa no dia 15 de junho, vai até 31 de julho e pode ser conferida no portal Inverno Curitiba.

Programação do Circuito Off de Bares e Restaurantes

Entre os dias 30 de junho e 10 de julho. Sujeito à cobrança de couvert artístico. Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.

30 DE JUNHO (QUINTA-FEIRA)

A CAIÇARA

20h – Brejeiras

FOLIA

20h – Jay de Oya, Ricardo Salmazo e Jonas Lopes

1 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

USHUAIA BAR

20h – Joel Müller, Vina Lacerda e Leonardo dos Santos

TEMPO CAFÉ E GASTRONOMIA

20h – Celso Joabe, Nene Viana, Rhuan Rodrigues

A CAIÇARA

20h – Orquestra Sapato Furado

FOLIA BAR

20h – Choro Cruzado – Luiz Ivanqui, Rodrigo Milek, Marcela Zanette, Victor Romero e Otto Lenon

Folia Mais (cobrança de R$ 10 – pulseira) – 23h59m – Pipoca da Jay com Jay de Oya, Marcel Cruz, Pedro Solak, Matheus Braga e João Solak

2 DE JULHO (SÁBADO)

CENTRO CULTURAL SESI HEITOR STOCKLER DE FRANÇA

11h – Projeto Acordes da Casa – Lançamento do CD Na Madrugada de Julião Boêmio

14 BIS BAR

15h – Samba e MPB – Cláudio Hess, Didi Hess, Cláudio Xuxa

DON MAX

19h – Ana Decker /Josias Pimentel

A CAIÇARA

20h – Simone Schepp

FOLIA BAR

18h – Moda de Viola com Oswaldo Rios e Rogério Gulin

21h – Samba com Marginálias + Jonas Lopes e Julião Boêmio

3 DE JULHO (DOMINGO)

14 BIS BAR

15h – Samba de Domingo – Anderson Miriti, Xapoca

DON MAX

19h – Mário Conde, Lilo Oro

A CAIÇARA

20h – Cao Laru

FOLIA BAR

18h – Samba do Folia

4 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA)

NHAC-NHOC

19h – André Ribas e Joel Müller

5 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)



DON MAX

19h – Daniel Migliavacca e Lucas Melo, convidado a confirmar

AO DISTINTO CAVALHEIRO

18h30h – Elas São do Barulho

Fer Fausto, Bia Schneider, Thatá Medeiros, Carla Zago, Gisele Fontoura, Fernanda Cordeiro, Sílvia Rolim

JABOTICASA

19h – André Ribas e Leonardo dos Santos

6 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)

AO DISTINTO CAVALHEIRO

18h30 – André Ribas, Daniel Migliavacca, Morgana Moreno

DIZZY CAFÉ

20h – Felipe Coelho e músicos locais

SIMIS BAR

21h – Celso Joabe Quarteto – Jam Session

GABO VINHOS

20h – Filipe Moreno – baixo, Felipe Continentino – bateria e Mário Conde – guitarra

FOLIA BAR

20h – Ricardo Salmazo e Jonas Lopes – Homenagem a Wilson Batista

7 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)

AO DISTINTO CAVALHEIRO

18h30 – Regional do Boêmio convida Wanessa Dourado

92 GRAUS

21h – Open Jam Session com Celso Joabe Quarteto

USHUAIA BAR

20h – Thayana Barbosa, Glauco Sölter e Fernando Lobo

JOKERS

20h – The Blues Is On The Table – André Nigro, Alexandre Fagundes, Franco Calgaro

DIZZY CAFÉ

20h – Ricardo Silveira e músicos locais

A CAIÇARA

20h – Dennis Mariano

BAR DOCE LAR

21h – Roda de Samba do BDL – Daniel Migliavacca, Nábio Rodrigues, Luís Rolim, André Ribas, Vinícius Reis, Rossano Lopes, Whell

WONKA BAR

20h – Helinho Brandão Quarteto e Débora Gurgel

FOLIA BAR

20h – Samba com Marginálias + Jonas Lopes

8 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

AO DISTINTO CAVALHEIRO

18h30 – Forró de Maravilha

USHUAIA BAR

20h – Rogéria Holtz, Léo Brandão e Vina Lacerda

A CAIÇARA

20h – Daniel Montelles

CAVALO BAIO BAR (ARAUCÁRIA)

21h – Maria Bethânia – violino (Venezuela)

CAMALEÃO CULTURAL

22h – Forró Instrumental convida Wanessa Dourado

FOLIA BAR

20h – Choro Cruzado – Luiz Ivanqui, Rodrigo Milek, Marcela Zanette, Victor Romero e Otto Lenon

FOLIA MAIS (cobrança de R$ 10 – pulseira) – 23h59m – GRUPO CANJÃO

9 DE JULHO (SÁBADO)

CASA HEITOR STOCKLER

11h – Projeto Acordes da Casa – Choro Cruzado com Luiz Ivanqui, Marcela Zanette, Otton Lenon, Rodrigo Milek

QUINTAL DO ALMIRANTE

13h – Ricardo Salmazo, Julião Boêmio, Vinícius Chamorro

AO DISTINTO CAVALHEIRO

14h – Ana Decker, Jonas Lopes, Luís Rolim, Luiz Ivanqui

14 BIS BAR

15h – Samba e MPB – Cláudio Hess, Didi Hess, Cláudio Xuxa

AO DISTINTO CAVALHEIRO

17h30 – Bananeira Brass Band

DON MAX

19h Boldrini/Vinícius Araujo

CAPONE BAR

20h – Geovane Caruso convida Raul Valente

MAFALDA

20h – Parabéns Arismar – Joel Müller, Glauco Sölter, Leonardo dos Santos

FOLIA BAR

18h – Moda de Viola com Oswaldo Rios e Rogério Gulin CONVIDA

21h – RODA DAS MINAS com Halanna Aguiar, Gabi Bruel, Simone Schepp e Igor Lazier

10 DE JULHO (DOMINGO)

14 BIS BAR

16h – Samba de Domingo- Anderson Miriti e Xapoca

DON MAX

19h – Daniel Migliavacca convida

YADAYADAYADA BAR

18h – Rafael Chamone, Nenê Viana, Rhuan Rodrigues, Wagner Bennert Daniel Alcântara (participação especial)

FOLIA BAR

18h – Samba do Folia