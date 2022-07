Após dois anos, o primeiro ponto de parada do Circuito Patagonia 2022 será na região metropolitana de Curitiba. A cervejaria de Bariloche propõe uma imersão gastronômica ao redor do fogo, criando momentos de conexão para descobrir novos sabores e novos horizontes, reunindo boa música e variados estilos de cerveja em um cenário fantástico, no Villa Rosa Brasil, em Quatro Barras, no dia 23 de julho, sábado, a partir das 15h.

No comando da brasa, o mestre parrillero Antônio Costaguta, conhecido por El Topador, Fafá Flores e Letícia Mercúrio se unem à equipe do Rosa Brasil para criar a melhor experiência ao redor do fogo. “Nele acendemos nossa origem e nossa história, criamos amizades e exploramos o paladar. Apreciar os pratos feitos por esse time acompanhados das cervejas Patagonia é um convite a desbravar o sabor de toda descoberta” comenta Thiago Leitão, head de marketing da Cerveza Patagonia no Brasil.

O Villa Rosa Brasil, espaço escolhido cuidadosamente em meio à natureza, terá toda uma estrutura planejada para o dia, com bares disponibilizando os chopes clássicos da Patagonia como Amber Lager, IPA, Weisse e Bohemian Pilsener, além da nova Dark Lager, sabor exclusivo dessa temporada de inverno.

O público poderá aproveitar uma feirinha de produtores locais, espaço de jogos, loja exclusiva com produtos da marca e um redário para descanso, com mantas para aquecer a noite. A música fica por conta do artista Augusto Bon Vivant e da banda NOAHS, seguidos por um set especial de DJs até o término do evento, programado para as 23h.

Os ingressos estão à venda no site www.circuitopatagonia.com.br, a partir de R$ 60, que dão direito a um exclusivo copo pint de vidro e um chope de boas-vindas. Para curtir melhor a noite, é possível optar pelo ingresso Experiência, que além dos itens mencionados, também conta com mais dois chopes, dois vouchers de parrilla e um boné personalizado. Classificação: 18 anos

Serviço

O que? Circuito Patagonia Curitiba 2022

Quando? dia 23 de julho, sábado, a partir das 15h

Onde? Villa Rosa Brasil, Rua do Contorno, 588, Quatro Barras – PR, 83420-000

Quanto custa? Ingressos à venda no site www.circuitopatagonia.com.br