A escola de samba curitibana Mocidade Azul fará apresentações com passistas no Park Shopping Boulevard, no Xaxim, a partir deste fim de semana. A programação se estende ao sábado (19) e ao domingo (20) e também ao próximo fim de semana, nos dias 26 e 27. Além da presença das passistas, haverá bailinho infantil e apresentação de uma companhia de palhaços. A programação vai das 14h às 18h. As atrações são gratuitas.

Segundo a assessoria do shopping, a programação também prevê shows e brincadeiras com pintura de rosto para as crianças. O convite feito à Mocidade Azul também celebra os 50 anos da escola de samba.

“Entendemos que é importante valorizar as raízes da cidade, por isso já convidamos artistas locais para pintarem painéis aqui do Boulevard e agora chamamos a Mocidade Azul, uma escola curitibana para nosso bailinho de Carnaval”, conta Gabriella Gelhorn, gerente de marketing do Park Shopping Boulevard.

Fim de semana de Carnaval

No próximo final de semana, nos dias 26 e 27, a Mocidade de Azul volta ao Boulevard. “Nossa escola é a que mais insere crianças em seus desfiles. Fazemos questão de ter a ala infantil com pelo menos 50 crianças e também temos adolescentes na bateria e na ala de passistas, sempre com o intuito explicar que carnaval é cultura”, afirma Marcelo Barbosa, mestre de bateria da Mocidade Azul.

Nos dias 26 e 27, a programação também terá os shows e brincadeiras com uma companhia de palhaços, além do bailinho infantil comandado pelas passistas da escola de samba curitibana e da pintura de rosto, que faz sucesso com a criançada.

O shopping fica na BR-116, na altura do número 16.303. O telefone para contato é o (41) 3521-0103.