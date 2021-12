O jornalista José Norberto Flesch, especialista em música e famoso por antecipar a realização de grandes shows no Brasil antes mesmo dos artistas anunciarem, cravou em que a banda Coldplay e a cantora Camilla Cabello farão shows em Curitiba no ano que vem. A banda britânica se apresentaria pela primeira vez na capital paranaense, com a ex-Fifth Harmony abrindo a apresentação.

COLDPLAY EM SÃO PAULO, BELO HORIZONTE E CURITIBA!

CAMILA CABELLO NA ABERTURA!



ASSISTA:https://t.co/HV1FSbVgYF pic.twitter.com/T5GpxIggIY — José Norberto Flesch (@jnflesch) December 6, 2021

Em 2022, o Coldplay confirmou presença no Rock in Rio. Para aproveitar a vinda ao Brasil, o grupo faria shows também em Curitiba, além de São Paulo e Belo Horizonte (também pela primeira vez). Os britânicos já estiveram no Brasil em 13 oportunidades, 12 delas em São Paulo ou Rio de Janeiro (tocaram uma única vez em Porto Alegre).

Fundada em 1996, a banda de rock alternativo tem Chris Martin como vocalista (e também pianista), o guitarrista Jonny Buckland, Guy Berryman (baixo) e Will Champion (bateria) completam a banda. O primeiro single de sucesso foi Yellow, do disco parachutes, de 2000, que alçou a banda a fenômeno mundial (ouça Yellow no player abaixo. O segundo álbum, A Rush of Blood to the Head teve vários hits e confirmou o poder do Coldplay. Music of the Spheres é o mais recente trabalho dos britânicos.

Força cubana

Camila Cabello é ex-integrante do grupo Fifth Harmony e conquistou uma legião de fãs em todo o mundo na sua carreira solo. A cantora nasceu em Cuba e tornou-se conhecida com o antigo grupo, vencedor do reality show X-factor, em 2012. O álbum de estreia de Camila levou seu nome como título e chegou ao topo da Billboard com o hit Havana.