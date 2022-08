A Prefeitura de Colombo deve sancionar nos próximos dias o projeto de Lei 29/2022 da Câmara dos Vereadores que oficializa as festa da Uva e do Vinho como eventos oficiais do município. Os dois eventos resgatam anualmente a tradição italiana da cidade e promove a confraternização dos moradores.

Segundo a Rede de Notícias Paranaense, na justificativa enviada aos vereadores, a prefeitura informou que essas festas objetivam a valorização das atividades agrícolas e das vinícolas, a promoção e a valorização de seus produtores locais, a celebração da cultura e da história colombense.

Os eventos são realizados com relativa frequência (durante a pandemia eles não aconteceram), mas nunca foram considerados “oficiais”. O objetivo dessas comemorações anuais é valorizar o sentimento de pertencimento dos moradores de Colombo. A tradicional Festa da Uva poderá ser realizada anualmente em fevereiro, enquanto a Festa do Vinho deve acontecer e agosto.