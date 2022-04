O festival Rock in Rio 2022 trará para o Brasil algumas das mais relevantes bandas de rock de todo o mundo. Uma das preferidas da geração 70/80 é a Guns N’ Roses, liderada pelo vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash. Aproveitando a vinda ao país, a banda norte-americana deve realizar outras apresentações, inclusive em Curitiba.

+ Leia mais: Ganso de estimação é atração por onde passa em Curitiba. Conheça o Guns!

Quem garante é o jornalista especializado em música José Norberto Flesch. Famoso por dar informações exclusivas e antecipadas de grandes shows no país, ele disse que, além do show de 8 de setembro no Rock in Rio, a banda vai se apresentar em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília.

Ainda não se sabe nem data, nem local da possível apresentação da banda em Curitiba.