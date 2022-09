A cidade de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, realiza entre os dias 21 e 25 de Setembro a 1ª edição do Expo Fazenda. O evento será marcado por exposição agroindustrial de produtores da região e rodadas de negócios, além de um rodeio e shows nacionais em todos os dias de feira. São esperados 30 mil visitantes por dia de festa.

+ Leia mais: Mais chuva! Curitiba tem alerta laranja de temporal, ventos fortes e até granizo

Estão confirmados os shows de Ana Castela, Fernando e Sorocaba, Marcos e Belluti, João Bosco e Vinicius, Yasmin Santos, Bruninho e Davi, Maiara e Maraísa e Guilherme e Benuto.

A festa será no Parque Multieventos da cidade. “É uma excelente oportunidade de fomentar nossa economia local. Vamos aproveitar esse momento quase de pós pandemia para presentear a população de Fazenda Rio Grande com esse momento de entretenimento e diversão para as famílias virem até o parque. O governador já nos garantiu um grande aparato de segurança e a entrada será gratuita. As pessoas vão se surpreender”, disse o prefeito Marco Marcondes.

Um rodeio de touros será realizado em arena que será montada no Parque Multieventos. “O campeão dessa disputa vai ganhar o direito de representar a cidade no rodeio de Barretos, um dos mais tradicionais do mundo”, disse o prefeito.

Um dos principais objetivos da festa, segundo o prefeito, é atrair empresas e indústrias interessadas em investir no município. Alguns empresários já confirmaram presença para analisar os incentivos que poderão ser oferecidos para a instalação de fábricas e empresas na região, gerando emprego e movimentando a economia local.

+ Veja também: Pai desabafa após morte de motoboy em Curitiba: “Tirou a vida do meu filho”; modelo diz que errou

“Vamos fazer um investimento aqui para proporcionar entretenimento e lazer às famílias e fomentar o comércio local, como salões de beleza, lojas de roupas, o transporte por aplicativos e de taxis, por exemplo”, disse Marcondes.

Veja o cronograma dos shows da Expo Fazenda:

21/09 (quarta-feira) – Ana Castela e Fernando e Sorocaba

22/09 (quinta-feira) – Marcos e Belluti

23/09 (sexta-feira) – João Bosco e Vinicius

24/08 (sábado) – Yasmin Santos e Bruninho e Davi

25/09 (domingo) – Maiara e Maraisa e Guilherme e Benuto.

A entrada é gratuita, mas também serão vendidos camarotes para quem quiser curtir o show em local privilegiado. As vendas são exclusivas pelo WhatsApp (41) 99756-7431.