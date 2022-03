A melhora dos indicadores da pandemia da covid-19 permitiu à Curitiba flexibilizar as regras de ocupação dos espaços para shows e espetáculos. Com isso, o Festival de Curitiba, que retorna após dois anos, disponibilizou uma nova leva de ingressos para todos os espetáculos agendados em teatros da cidade. A procura foi tanta que não há mais bilhetes para algumas apresentações.

Para os shows do rapper Emicida não há mais ingressos disponíveis. Inicialmente seria apenas um show, mas o interesse foi tanto que uma sessão extra foi encaixada na programação. Os ingressos foram esgotados rapidamente. Segundo a assessoria de imprensa do Festival, também não há mais ingressos para a primeira noite do Risorama (que terá apresentações de Fábio Porchat, Murilo Couto e Diogo Portugal, entre outros).

Quem não encontrou mais ingressos para espetáculos que estavam esgotados como o clássico “O Mistério de Irma Vap”, estrelado por Luís Miranda e Mateus Solano, “Aurora”, dos Satyros e “Abjeto – Sujeito: Clarice Lispector por Denise Stoklos” ganhou uma nova chance e já pode garantir o seu lugar na plateia.

Por questões de segurança sanitária, uma cota de 30% dos ingressos havia sido reservada (respeitando a limitação anterior de 70% de ocupação) e agora está à disposição do público pelo site e na bilheteria física, no Shopping Mueller.

A pré-estreia de “Tudo”, novo espetáculo de Guilherme Weber, e as duas sessões de “Cordel do Amor Sem Fim Ou Flor do Chico”, da companhia Os Geraldos sob direção de Gabriel Villela, também estão com novos ingressos disponíveis.

Este ano, a edição comemorativa dos 30 anos do Festival de Curitiba começa nesta segunda-feira (28) e vai até 10 de abril, com estreias e pré-estreias nacionais, espetáculos premiados, remontagens especiais e mostras que levarão teatro, dança, circo, música, oficinas, shows e performances para diferentes públicos, de todas as idades.

Os ingressos

Mostra Lúcia Camargo – De R$ 40 a R$ 80,00 (entrada inteira), + taxa administrativa.

Risorama – De R$ 40 a R$ 80,00 (entrada inteira) + taxa administrativa

Circuito Espaço Aberto – De R$ 0 a R$ 80 (entrada inteira) + taxa administrativa

MishMash – De R$ 25 a R$ 50,00 (entrada inteira) + taxa administrativa

Programa Guritiba – De R$ 25 a R$ 50,00 (entrada inteira) + taxa administrativa

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L2), de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. Recomenda-se a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo.