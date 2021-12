O Réveillon na cidade de Matinhos haverá queima de fogos e show confirmado do grupo de pagode Molejo, sucesso nacional dos anos 90. A realização do evento ainda não havia sido confirmada por conta dos perigos da pandemia da covid-19 e o aumento dos casos da nova variante ômicron. Mas, uma TV local confirmou a atração, que deve fazer o seu show do alto de um trio elétrico.

O Trio Elétrico Canibal, um dos maiores da região, vai passar pela orla de Caiobá/Matinhos no dia 31. Haverá ainda show com a cantora Michelle Reich. Haverá venda de ingressos para camarotes. Mais informações, clique aqui!

Em Guaratuba também foi confirmada a festa de Ano-Novo. Serão três trios elétricos: trio Águia (com DJ Allan Caetano e Fernanda Liz, na Praia Central; Trio Avatar, com DJ Allan Caertano e Banda Marvel, na Avenida Ponta Grossa; e Trio Alucinaççao, com DJ Anderson e banda, na praia de Coroados.

As informações são do Correio do Litoral.