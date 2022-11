A Copa do Mundo de Futebol é o tema especial do 17º Festival de Pão com Bolinho. O evento acontece de 9 a 27 de novembro, em 39 bares e restaurantes de Curitiba e Região Metropolitana. Todos irão vender o tradicional sanduíche ao preço único de R$ 19.

“Cada participante teve liberdade para criar sua receita e homenagear um dos países participantes da Copa do Mundo da Fifa. Isso vai dar um sabor especial para este festival, que celebra um dos petiscos mais famosos dos bares de Curitiba”, diz Sérgio Medeiros, organizador do evento.

Há sanduíches em homenagem à Inglaterra, Uruguai, Argentina, Austrália, França, Catar, México, Estados Unidos, Arábia e, claro, o Brasil. A Aquarius, por exemplo, vem com o Verde e Amarelo (bolinho bovino com temperos especiais, queijo cheddar derretido, creme de lemon pepper e cebolinha verde servido no pão d´água).

Já o Canabenta propõe o Mex (bolinho de carne, maionese artesanal, queijo muçarela gratinado, nachos, vinagrete de pimentão, jalapeno em conserva servido no pão cervejinha). O Gas Food traz o Bolinho Tio Sam – EUA (Bolinho de carne defumado com jalapeno, maionese de bacon, queijo cheddar e BBQ da casa no pão com gergelim).

O The Blackbird apresenta o Inglaterra (bolinho de costela temperado na cerveja English Ipa, tomatinhos confitados, queijo cheddar derretido servido no pão bolinha crocante. E o Petrisserie criou o Le Bolinhô de Parrí – França (Bolinho com blend de carne e bacon empanado, maionese da casa, cebola caramelizada e molho secreto de mostarda Dijon no pão francês artesanal). Acompanha batata frita.

Confira a lista de participantes abaixo. Para ver todos os endereços e receitas, basta acessar o site www.curitibahonesta.com.br.

Aquarius

Bolinho verde e amarelo: Bolinho bovino com temperos especiais, queijo cheddar derretido, creme de lemon pepper e cebolinha verde servido no pão d´agua. Acompanha vinagrete com pimentão verde e amarelo.

Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 363 – Bacacheri – (41) 3018-6880. Funcionamento: segunda a domingo 24hs. @AquariusCuritiba

Barraca do Cláudio – Tarumã

Bolinho Uruguai – 1ª Copa: Bolinho defumado de carne, queijo provolone, maionese especial, alface, tomate e chimichurri servido no pão d´agua. Acompanha batatas rústicas

Observação: estará disponível também o Bolinho Catar (ver descrição no BC Wings).

Avenida Victor Ferreira do Amaral, 348- Tarumã – Funcionamento de segunda a domingo das 17h à 0h. @barracadoclaudio_

Barbaran

Bolinho do 17º Festival: bovino, queijo brie maçaricado, alface, cenoura ralada, tomate, molho especial de mostarda e mel servido no pão francês.

Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro – (41) 3322-2912. Funcionamento: terça a quinta das 18h às 23h30. Sexta das 17h30 à 0h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

Baroneza

Bolinho do Festival: Bolinho de carne moída especial (180g) com temperos da casa (chimichurri, alho e cebola), alface e tomate servido no pão d’água. Acompanha batata frita.

Rua: Conselheiro Carrão, 279 – Juvevê – (41) 9 9980-4435- Segunda a sábado das 16h30 às 23h. @barbaroneza

BC Wings – Mondri São José dos Pinhais / BC Wings – Vila Urbana

Bolinho Catar – Copa Atual – Bolinho de carne de cordeiro , queijo muçarela, maionese especial, salada de repolho roxo com gengibre servido no pão d`agua. Acompanha batatas rústicas

Bolinho Uruguai (descrição no Barraca do Cláudio – Tarumã)

Mondrí: Avenida Rui Barbosa 5813 – Bairro Aviação – São Jose dos Pinhais. Funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h. Sábado e domingo das 12h às 23h. @bc.wings

Vila Urbana: Avenida Marechal Deodoro, 686 – Centro- Funcionamento: segunda a sábado das 12h às 22h. Domingo das 12h às 20h. @bc.wings

Bom Scotch Pub

Bolinho Australian – Bolinho bovino com temperos caseiros, bacon fatiado, queijo derretido, maionese caseira de alho e cheiro verde picadinho no pão cervejinha. Acompanha fritas.

Rua Morretes, 347 – Agua Verde – (41) 3015-6612 -Terça a sexta feira das 17h à 0h. Sábado das 11h30 à 01h. Domingo das 16h à 0h. @bomscotch

Burguer Bar

Bolinho Brasil X Argentina- Três bolinhos de costela, provolone tostado, molho chimichurri, maionese artesanal, servido no pão crocante. Acompanha maionese especial da casa.

Rua Francisco Derosso, 1095 – Xaxim – Segunda a sábado das 18h às 22h. @burguer.bar

Buteco TomaUma

Musa das Copas – Bolinho de carne 150g, molho branco com bacon, queijo muçarela derretido, cebolinha verde servido no pão bolinha crocante. Acompanha batata rústica e vinagrete da casa.

Rua Mateus Leme, 2634 – Bom Retiro. Funcionamento: terça a sexta das 16h à 0h. Sábado das 14h às 2h. Tem programação de esportes e música ao vivo de quinta a sábado. @butecotomauma

Canabenta

Bolinho Mex: Bolinho de carne, maionese artesanal defumada, queijo muçarela gratinado, nachos (doritos), vinagrete de pimentão, jalapeno em conserva servido no pão cervejinha.

Rua Itupava, 1431 – Alto da XV – Funcionamento: segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado das 12h às 23h40. Domingo das 12h às 20h40. Cobra R$ 10 de couvert artístico todos os dias, exceto na quinta feira quando o couvert é de R$ 15 reais. @canabenta

Charles Burguer

Bolinho do Festival: Bolinho de carne com temperos especiais do Charles, queijo muçarela derretido, vinagrete, cebolinha verde e maionese artesanal no pão crocante. Acompanha batatas chips especiais da casa.

Avenida Cândido Hartmann, 392 – Bigorrilho- (41) 3339-4771- Funcionamneto: segunda a domingo das 17h à 0h. @charles_burguer

Gas Food

Bolinho Tio Sam – EUA – Bolinho de carne defumado com jalapeno, baconese (maionese artesanal de bacon), queijo cheddar derretido e BBQ da casa no pão macio com gergelim.

Rua José Merhy, 1605 – loja 04 – Boa Vista (41) 3354-5005 – Segunda das 18 às 22h.Terça a sexta feira das 18 as 23h Sábado das 12h às 23h. @gasfood

GastBier Brew Pub

Bolinho Brasileiro Bolinho bovino com temperos da casa, queijo muçarela derretido, cubos de bacon servido no pão cervejinha. Acompanha maionese artesanal de açafrão e maionese artesanal verde

Rua Mateus Leme, 2148 – Bom Retiro. Funcionamento: quarta a sábado das 17h30 às 23h. @gastbierbrewpub

Green Gate

Bolinho do Festival: Bolinho de carne bovina temperada, queijo cheddar, maionese artesanal, salsa mexicana e cebolinha servido no pão cervejinha. Acompanha batata frita salpicada com temperos especiais e secreto do Green.

Avenida dos Estados, 1214 – Agua Verde – (41) 3503-1840. @greengatebar

Janaíno Vegan Bar

Bolinho Americano: Opção 1: Bolinho vegano com temperos da casa ( podendo escolher a proteína de soja ou grão de bico), salada coleslaw, maionese artesanal vegana (pode escolher o sabor de gengibre, ervas ou alho) servido no pão d´agua.

Opção 2: Bolinho vegano com temperos da casa ( podendo escolher a proteína de soja ou grão de bico), cheddar cremoso vegano e molho barbecue artesanal servido no pão d´agua.

Rua São Francisco, 50 – São Francisco – (41) 9 9988- 3546. Funcionamento: quinta das 17h a 01h. Sexta e sábado das 17h às 02h. Domingo das 17h à 01h. @janaino.vegan

Jipe Bar

Bolinho Marrakech – Bolinho feito com blend de carnes ( cordeiro e angus) temperados com especiarias e o tempero especial da casa, maionese artesanal de hortelã e cebola crispy servido no pão brioche.

Rua Secondo Tedeschi, 36 esquina com rua Nelson de Souza Pinto – Ahú (41) 9 9154-7589 ( anexo ao Jeep Club). Funcionamento: quarta a sábado 18 às 23h. @jipebarcw

Kanavial

Bolinho do Festival: Bolinho de carne de cupim moída com linguiça Blumenau, acompanha maionese caseira de alho, queijo muçarela, cream cheese e bacon. Servido no pão crocante redondo.

Rua Castro, 731 – Água Verde – (41) 3242-3762. Funcionamento: segunda a sábado das:16h às 23h30. Domingo: 16h às 20h. @kanavial_bar

Mercearia da Esquina

Bolinho Brasil x Uruguai: Bolinho bovino assado na brasa, cascata de três queijos ( gouda, prato e muçarela), maionese artesanal, cheiro verde servido no pão francês salpicado de chimichurri. Acompanha batatas rústicas, maionese de alho, geléia de pimenta e shot de maracujá da casa.

Rua Professor Ulisses Vieira , 2132 – Santa Quitéria – (41) 9 9133-3815 (WhatsApp Busines) – Terça a sexta feira das 17h às 23h. Sábado das 12h às 22h. Domingo das 12h às 17h. @ mdaesquina

O Cachaceiro

Bolinho do Festival: Bolinho de carne de porco, maionese artesanal de alho e pão cervejinha. Acompanha molho de pimenta especial da casa, maionese artesanal e shot de cachaça Daga.

Rua Eduardo Sprada, 4930 – Campo Comprido – (41) 9997-8709. Funcionamento: segunda a sexta das 17h à 0h. Sábado das 13h a 0h. Domingo das 17h a 0h. @ocachaceirocwb

Ofusion

Macunaíma – Brasileiro. Macunaíma nasce com pão feito na casa, bolinho crocante de carnes defumadas, fatias tostada de bacon, couve crispy e maionese artesanal de laranja. Acompanha torresmo marinado na cerveja e banana crocante. Com opção de pão integral.

Rua Francisco Alves Guimarães, 313 – Cristo Rei – (41) 9 9877-0253. Funcionamento: no almoço: Segunda a sexta das 11h 30 às 14h. Sábado das 12h às 15h. A noite: quinta e sexta das 19h às 22h. @restauranteofusion

Os Imorais Burguer Beer

Bolinho Laranja Mecânica: Bolinho de carne recheado com queijo provolone, queijo muçarela derretido, vinagrete especial da casa, maionese artesanal de alho servido no pão bolinha crocante. Acompanha almofadinhas de queijo gouda e geleia artesanal de abacaxi com pimenta.

Rua Padre Leonardo Nunes, 30 Loja 06 (esquina com Avenida Arthur Bernardes) – Portão – (41) 9 8856-5005 – Funcionamento: segunda a sexta 18h às 23h. Sábado das 15 a 0h. Domingo das 15h 22h. @ os.imorais

Parrillada Burger

Bolinho do Catar – Bolinho de kafta grelhado na parrilla, homus (pasta de grão de bico, tahine e alho defumado) servido no pão cervejinha. Acompanha batatas rústicas

Rua Jerônimo Durski, 450 – Batel – (41) 9 9973-8576. Funcionamento: quarta a domingo das 18h às 22h. @parrilladaburger

Petrisserie

Le Bolinhô de Parrí (França) – Bolinho com blend de carne e bacon empanado maionese da casa, cebola caramelizada e molho secreto de mostarda Dijon no pão francês artesanal. Acompanha batata frita e o molho secreto.

Rua Tenente João Gomes da Silva, 405 – Mercês – (41) 3029-0405 e 9 9123-4303 (whatsapp). Funcionamento: quinta e Sexta das 18h30 às 23h30. Sábado das 16h à 0h. @petrisserie

Piazote Sports – São José dos Pinhais

Bolinho Brasileirinho- Bolinho bovino com temperos especiais, bacon em cubinhos, queijo muçarela e cheddar cremoso, maionese verde artesanal, cebolinha verde servido no pão crocante assado na hora. Acompanha onion rings

Avenida Rui Barbosa, 6285 – Afonso Pena – São José dos Pinhais. Funcionamento: quarta a sexta das 17h30 a 0h. Sábado das 14h a 0h. Domingo das 15h às 23h. @piazotesports

Porks Agua Verde

Bolinho do Festival: Bolinho de carne de porco com temperos e especiarias, cinnaple cream artesanal, mostarda escura, folhas de rúcula servido no pão artesanal. Acompanha fritas.

Avenida dos Estados 121 – Agua Verde – Terça a quinta das 17h à 0h. Sexta das 17h a 01h. Domingo das 16h às 22h. @porks_aguaverde

Porks Champagnat

Bolinho do Festival: Bolinho especial com blend de lombo de porco e linguiça toscana, queijo muçarela , maionese defumada com bacon, purê de abacaxi, alface e cebolinha servido no pão brioche. Acompanha batatas fritas palito.

Rua Ferdinando Darif, 12- Campina do Siqueira- (41) 3322-8316 (WhatsApp Busines). Terça a sexta das 17h às 00h20. Sábado das 15h às 0h20, Domingo das 15h às 22h. @porkschampagnat

Porks Ecoville

Bolinho do Festival: Bolinho de carne de porco com especiarias da casa, tiras de bacon crocante, queijo da Canastra derretido, molho especial da casa de bacon (à base de requeijão, bacon picado, páprica defumada e especiarias) servido no pão estrelinha. Acompanha fritas. Opcional: pode trocar o molho por especial de mostarda (à base de requeijão, mostarda, sementes de mostarda e pepino agridoce)

Rua José Izidoro Biazetto , 1536 – Mossunguê ( Ecoville). Terça a quinta.das 17h30 a 0h. Sexta e sábado das 17h30 à 01h. Domingo das 16h às 23h. @porks_ecoville

Porks Itupava

Bolinho do Festival: Bolinho de lombo suíno e temperos especiais, queijo provolone, fatias de bacon crocante, maionese da casa, alface americana e geleia de pimenta. Servido no pão d’água.

Rua Itupava, 1.091 – Alto da XV – (41) 9 9776-3974 – Funcionamento: terça a Quinta: 17h às 23h – Sexta: 17h às 0h30 – Sábado: 16h às 0h30 – Domingo: 16h às 22h. @porks_itupava

Porks Salgado Filho

Bolinho do Festival: Bolinho de carne porco, maionese artesanal verde de alho, queijo muçarela derretida, cebola caramelizada e cebolinha verde servida no pão francês. Acompanha maionese artesanal verde e molho de mostarda.

Avenida Salgado Filho, 3846- Uberaba. – Terça a quinta das 17 às 23h30. Sexta das 17h às 0h30. Sábado das 16h às 0h30. Domingo 16h às 23h. Sexta e sábado música ao vivo. @porkssalgadofilho

Porks Trajano

Bolinho do Festival: Bolinho de linguiça toscana, maionese da casa, queijo muçarela derretido, farofa de bacon e vinagrete. Servido no pão d’água.

Rua Trajano Reis, 144 – São Francisco. Funcionamento: terça a Domingo: 17h às 0h @porkstrajano

Quermesse

Bolinho à Parmegiana – Bolinho de carne à milanesa, molho de tomate, queijo muçarela derretido, cheiro verde servido no pão francês.

Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro – (41) 3026-6676 – Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado e domingo das 11h30 até à 01h. @barquermesse

Quintal 68

Quintal americano- Bolinho de carne, queijo provolone derretido, bacon fatiado tostado, relish de pepino molho BBQ no pão cervejinha. Acompanha fritas e maionese artesanal de alho.

Rua Hedwirges Sophia Walesco, 68 – Xaxim. Funcionamento: terça a sexta das 18h30 às 23h. Sábado das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h. @quintal68

Roots Café e Bar

Pão com Bolinho 7x 1 – “o único que dá para engolir “ – Bolinho bovino recheado com linguiça Blumenau, queijo muçarela derretido, cebola caramenlizada, maionese , alface americana e tomate servido no pão crocante.. Acompanha maionese artesanal de alho.

Avenida República Argentina 2165 – fundos – Agua Verde. Funcionamento da Cafeteria das 8h às 18h.Funcionamento do Bar: quinta a sábado das 18h à 0h. @rootscafeebar

Silzeus

Bolinho Zagallo – “ vai ter que me engolir”- Bolinho bovino, cheddar cremoso com bacon, cebola caramelizada, tomate, alface americana, maionese artesanal de alho, cheiro verde no pão francês. Acompanha batatas fritas.

Via Veneto 500 – Santa Felicidade – (41) 3077-2953 – Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 11h30h à 0h. @silzeusbar

The Blackbird Pub

Bolinho Inglaterra – Bolinho de costela temperado na cerveja English Ipa, tomatinhos confitados, queijo cheddar derretido servido no pão bolinha crocante. Acompanha molho de pimenta da casa.

Rua Barão de Guaraúna 530- Alto da Glória – Funcionamento: terça a sábado das 11h às 23h. @blackbirdcwb

Ukra Bar

Bolinho Árabe – Bolinho vegetariano : bolinho de faláfel, mix de queijos, molho pomodoro e maionese de ervas servido em pão baguete com gergelim. Acompanhamentos opcionais: Baba Ganoush ( pasta árabe feita com berinjela assada, tahine e limão) e Homus (pasta árabe feita com grão de bico e tahine). Terá a opção com bolinho de carne.

Rua Pará 1035 – Agua Verde – (41) 3521-7603. Funcionamento:terça a sexta das 17h às 23h. Sábado das 12h às 23h. @ukra.bar

Ushuaia

Bolinho do Festival: Bolinho bovino com temperos da casa, sour cream maionese artesanal de manjericão e cebolinha verde servido no pão cervejinha. Acompanha batatas fritas com corte especial.

Rua Paulo Gorski 826 – Mossunguê ( Ecoville) Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado das 12h às 03h. @ushuaiabarcuritiba

Vila Champagnat

Bolinho da França – Bolinho com blends de carne bovinas, queijo prato maçaricado, maionese artesanal, cebolinha picadinha servido no pão cervejinha crocante. Acompanha vinagrete. especial da casa e mostarda Dijon caseira.

Rua Padre Anchieta, 2194 – Bigorrilho (Champagnat). (41) 99684-9636 – Segunda e terças das 11h30 ás 14h30. Quarta à sábado 11h30 à 0h. @vilachampagnat

Villa Bistrô

Bolinho do Festival: Bolinho de carne bovina temperada com especiarias (ou opção vegetariana), maionese de alho da casa, queijo muçarela derretido, chimichurri artesanal. Servido no pão crocante com queijo.

Avenida Sete de Setembro, 6.334 – Seminário – (41) 98859-7898 -Funcionamento: segunda a Quinta: 17h às 22h30 – Sexta e Sábado: 17h às 23h20. @villabistrocwb

O 17º Festival de Pão com Bolinho tem patrocínio da Gold Food Service, Platinox, Cachaça Daga e apoio do Instituto de Turismo de Curitiba, da Curta Curitiba, da Abrasel-PR e Hellograf.