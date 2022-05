O Schnaps Bar será o representante de Curitiba na etapa nacional do concurso Comida di Buteco 2022. O nome do vencedor do concurso na capital paranaense foi revelado na noite desta terça-feira (24) durante evento no hotel Gran Mercure. Relembre aqui todos os participantes do Comida Di Buteco 2022.

Agora, o Schnaps Bar será avaliado pelos jurados do concurso designados para avaliar os bares indicados em cada um dos estados participantes. O vencedor nacional do Comida di Buteco 2022 será conhecido e premiado no dia 6 de julho em São Paulo. A disputa envolve outros 21 circuitos de todo o país.

Localizado no bairro Vista Alegre, o Schnaps concorreu com o prato Porcalho. A criação de Denise e Silmara Grandal é praticamente uma refeição completa. São iscas de porco ao molho de queijos, salpicado com queijo coalho e acompanhado de pão de alho, tomate confit e geleia de pimenta. O prato ainda acompanha bolinho de arroz com parmesão e uma surpresinha de banana da terra com doce de leite, açúcar e canela.

Como agora concorre nacionalmente, o prato volta para o cardápio da casa pelos próximos 30 dias. Para quem quiser provar, o Schnaps Bar fica na Rua André Zaneti, 129. O prato custa R$ 27, preço fixo de todos os petiscos participantes do Comida Di Buteco 2022.

Concurso teve outros 30 participantes em Curitiba

Outros trinta botecos de Curitiba entraram no concurso nesta edição de 2022. Esse é o sétimo ano em que a capital paranaense participa do Comida Di Buteco, que chega a sua 22ª edição em 2022.

Também foram premiados na noite desta terça-feira os botecos: Armazém do Espetinho (terceiro lugar) e o Trieste Bar (segundo lugar). Eles concorreram com os seguintes petiscos: Camarão que dorme a onda leva (camarões sem casca grelhados, servido na cumbuca com molho caseiro de tomate, queijo muçarela ralada e fatias de pão italiano) e Rabadina (polenta frita em formato quadrado servida com rabada e queijo muçarela. Acompanha docinho de abóbora de boteco).

Botecos foram avaliados por júri e clientes

A escolha dos melhores botecos de Curitiba considerou a votação do público e dos jurados locais escolhidos pela organização do evento para participar. Os estabelecimentos foram avaliados entre os dias 8 de abril e 1º de maio.

Além do sabor do petisco concorrente, a limpeza do ambiente, o atendimento e a temperatura das bebidas servidas no boteco também foram levados em consideração. Os clientes votavam de forma presencial e secreta, preenchendo fichas disponibilizadas em cada um dos estabelecimento concorrentes.

Maior Comida di Buteco de todos os tempos

Diretor de operações do Comida di Buteco, Filipe Pereira esteve em Curitiba nesta terça-feira para anunciar os vencedores. Ele celebrou a realização do evento neste ano em um cenário de quase normalidade, após um 2020 e 2021 de incertezas causadas pela pandemia de Covid-19.

“Os donos dos botecos estão muito felizes de poder estar de volta e público também, por poder voltar a encontrar o seu boteco favorito. Porque o boteco é a extensão das casas das pessoas e elas poderem ir a essas casas novamente é uma felicidade muito grande”, diz Filipe.

Com 800 participantes, essa foi a maior edição nacional do Comida di Buteco. “Tivemos o maior número de votos, maior número de petiscos vendidos e maior número de público visitante”, conta.

No Paraná, o evento tem a promoção da RPCTV, do GRPCOM, mesmo grupo de comunicação da Gazeta do Povo.

