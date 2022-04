O Comida di Buteco chega a sua 7ª edição em Curitiba e desta vez 31 bares concorrem ao título de melhor buteco da cidade. A competição acontece de 08 de abril a 01 de maio. Para participar do concurso, os bares tiveram que criar um petisco. Nesta edição o tema é livre, ou seja, a imaginação pode e deve correr solta. O valor fixo a ser cobrado pelo tira-gosto é de R$ 27. E outro detalhe: não existem petiscos iguais!

O processo de seleção para participar do Comida di Buteco começa com a indicação do público. Após visita técnica saem os escolhidos. Para fazer parte do concurso é importante que o bar se encaixe em um perfil: os estabelecimentos devem ser familiares, com o proprietário literalmente à frente do negócio e atrás do balcão no dia a dia.

O principal objetivo do Comida di Buteco é ser uma plataforma de transformação social para esses botecos. “Nenhum bar paga para participar do Comida di Buteco. Nossa intenção é que o concurso ajude a trazer clientes novos para a sua casa e assim contribuir para a manutenção desses locais num mercado tão concorrido e vulnerável, principalmente neste período pós-pandemia”, explica Filipe Pereira, organizador do concurso.

Como funciona – O Comida di Buteco foi criado há 22 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje o concurso está em todas as regiões do País. São mais de 40 circuitos e cerca de 800 bares participantes.

Ao longo dos 24 dias de concurso todos os butecos são avaliados pelo público que vai até o bar comer o petisco participante e por um corpo de jurados mantidos sob sigilo. O peso dos votos de cada um deles é de 50% e vai decidir o melhor buteco da cidade. Além do tira-gosto, que contempla 70% da nota, a qualidade do atendimento, a higiene do local e a temperatura da bebida também são avaliadas e têm o peso de 10% cada.

O Comida di Buteco é o único concurso que elege o vencedor com votação presencial. Cada cliente que provar o petisco recebe uma cédula de votação no bar e tem que dar sua avaliação no local. Cada critério é avaliado com nota de 0 a 10. É possível votar apenas uma vez em cada bar. A avaliação é qualitativa e não quantitativa.

Ao final um instituto de pesquisa faz a apuração do grande vencedor, que recebe premiação dos patrocinadores do evento. Após a escolha do melhor boteco de cada uma das cidades participantes ainda acontece uma eleição nacional para eleger o melhor boteco do Brasil. Essa eleição é decidida apenas com o voto de um júri especializado que viaja o País para dar sua nota.

O Comida di Buteco é 100% viabilizado com investimento de empresas que acreditam na sua causa, como plataforma de desenvolvimento de suas marcas.

Cerveja oficial: Eisenbahn. Apresentador: Piraquê. Patrocínio: Seara, McCain. Banco Oficial: Santander/Getnet. Promoção: RPC TV. Apoiadores: Incrível, Heinz, Reserva 51, Zero Cal, Chandon, Engov After. Apoiadores institucionais: Abrasel, Germer, Paraná Turismo, Mise Food Lab, Clube Gazeta do Povo, Dickies, Santanense, Prefeitura de Curitiba/ Instituto Municipal de Turismo, Gran Mercure

Mais informações pelo site www.comidadibuteco.com.br

Conheça os bares e petiscos participantes da edição 2022 do Comida di Buteco

Anita Restaurante e Petiscaria – Escondidinho Descoberto: Posta recheada ao molho da Casa, servida com purê de batata salsa e requeijão cremoso. Acompanha farofa de abóbora com carne seca e torresmo, azeitonas recheadas, ovo de codorna e mini torta escocesa.

Avenida Anita Garibaldi, 4596 – Barreirinha

Contato: (41) 3354-0069

Armazém do Alemão – Camarão que dorme a onda leva: Camarões sem casca grelhados, servido na cumbuca com molho caseiro de tomate, cebola, pimentões vermelhos e amarelos, queijo mussarela ralada e fatias de pão italiano.

Rua Maestro Carlos Frank, 1634 – Boqueirão

Contato: (41) 3045-5059

Armazém do Espetinho – De Comer Rezando: Espetinho xixo (carne, cebola, pimentão, bacon) regado ao molho madeira. Acompanha purê de mandioca.

Rua Barão de Santo Angelo, 1507 – Xaxim

Contato: (41) 3779-1950

Baba Salim – Xixo das Arábias: Espeto de Kafta e frango. Acompanha batata “harra” fritas.

Rua Amintas de Barros, 45 – Centro

Contato: (41) 3222-7672

Bar do Edmundo – Torpedo de Camarão: Camarões envolvidos com massa cozida do molho bechamel.

Avenida Erasto Gaertner, 1764 – Bacacheri

Contato: (41) 3257-2407

Bar do Tatu – Rolê do Tatu: Bifes rolê com legumes na manteiga.

Rua Parintis, 601 – Vila Izabel.

Contato: (41) 3319-6271

Bar do Giraldi – Caldo de Quenga: Caldo de mandioca com frango desfiado, linguiça calabresa, bacon e milho, acompanhados de cheiro verde e ovo de codorna.

Rua Schiller, 200 – Cristo Rei

Contato: (41) 3503-7339

Bar Quintal Maria Flor – Quarteto Fantástico: Bolinho de Feijoada, Coxinha de frango com catupiry, bolinha de carne seca, bolinho de carne Maria Flor com molho especial da casa. Acompanha vinagrete de couve.

Rua Holanda, 1089 – Boa Vista.

Contato: (41) 99695-2568

BarNella – Croquete de Cupim: Croquete empanado de cupim na cerveja.

Rua Macapá, 430 – casa 01 – Tingui.

Contato: (41) 99591-0939

Bek’s Bar – Tulipa de Poeta: Tulipa à dorê com lascas de alho. Acompanham molhos de pimenta forte e suave.

Rua Brasílio Itiberê, 3645 – Água Verde.

Contato: (41) 99580-3434

Boteco de Sampa – Costelinha do Sampa: Costelinha Suína defumada com molho agridoce.

Rua Alferes Poli, 1850 – Rebouças.

Contato: (41) 3332-6441

Cabana Bar & Petiscaria – Bolinho de cascudinho: Bolinho recheado com Cascudinho.

Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 655 – Cristo Rei

Contato: (41) 3153-0935

Casa Velha – Barriga cheia: Barriga de porco recheada com linguiça blumenau assada e frita. Acompanha tutu de feijão e banana à milanesa.

Rua Mateus Leme, 5981 – Abranches

Contato: (41) 3354-4050

Clássico Music Pub – Salsicho enrolado com bacon crocante: Salsicho enrolado no bacon e passado na farinha de arroz, com batata palito e molho da casa.

Avenida Anita Garibaldi, 3431 – Barreirinha

Contato: (41) 98809-1188

Dom Rodrigo – Amo Ela: Moela com polenta cremosa. Acompanha pão fatiado, torresmo e geleia da casa.

Avenida Toaldo Túlio, 2275 – Santa Felicidade

Contato: (41) 99138-6566.

Gordo & Magro – Bolinho Bourguignon: Bolinho de carne de panela desfiada, cozida lentamente com batatas, cenouras, bacon, cebola, alho, ceboulet e vinho tinto, empanada e servida com patê de pimenta biquinho.

Rua Theodoro Makiolka, 2009 – Santa Cândida

Contato: (41) 98432-4811.

Ite’s Bar – Isca de Tilápia Empanada: Isca de tilápia servida com pasta de maionese industrial, ketchup, mostarda amarela e páprica picante.

Rua Luiz França, 287 – Cajuru

Contato: (41) 98746-8118

Jacobina – Duelo das Raparigas: Barcas de massa de abóbora empanadas com recheio de ossobuco desfiado e barcas de batata empanada recheada com picadinho calabresa.

Rua Almirante Tamandaré, 1365 – Juvevê

Contato: (41) 3016-6111

Jambu Bar Jardim – Galinhada para Petiscar: Nossa versão em forma de petisco do tradicional prato paulista Galinhada – Discos de arroz fritos, frango defumado e vinagrete de milho tostado com Jambu.

Rua Petit Carneiro, 790 – Água Verde

Contato: (41) 3029-2396

Nosso Boteco – Kasseler: Bisteca suína defumada e selada no disco de arado, com cebola refogada. Acompanha chucrute na mostarda, purê de batatas e salsichões bockwurst e wisswurst.

Rua Vicente Ciccarino, 699 – Boa Vista

Contato: (41) 99891-3999

O Portão Bar e Petiscaria – Fênix: Porco à passarinho com creme de mandioca temperado. Acompanha chutney de goiabada picante.

Rua Augusto Demari, 4069 – Portão.

Contato: (41) 3329-5541

Obrzut – Bolinfarte: Mini bolinho de carne bovina, recheado com carne suína e catupiry e enrolado com bacon.

Rua Moacir Vieira Gomes, 49 – Campo Comprido

Contato: (41) 3528-4125

Paraguassu – Frango enrolado: Tiras de filé de peito de frango enroladas com bacon. Acompanha molho de mostarda com mel.

Rua Machado de Assis, 525 – Juvevê

Contato: (41) 3029-1020

Petiscaria Germânia – Trem bão dimais, sô! Nó!: Fígado acebolado com jiló.

Rua Lodovico Geronazzo, 1793 – Boa Vista

Contato: (41) 3528-2675

PickNick Bar – Alcatra do novo jeito: Tiras de alcatra feita com especiarias selecionadas, regada com um molho bechamel com dois tipos de queijo e finalizada com amêndoas defumadas. Acompanha fatias de mini pão.

Av. Manoel Ribas, 5966 – Santa Felicidade

Contato: (41) 3273-4279

Puinas Bar – Canapé Kura Ressaka: Inspirado na “carne de onça”, leva linguiça blumenau, cebola caramelizada, mostarda, maionese, azeitona, pimenta biquinho e verdes. Servido sobre fatia de broa úmida.

Av. Ver. Toaldo Túlio, 1136 - Santa Felicidade

Contato: (41) 3022-1968

Schnaps – Porcalho: Iscas de porco ao molho de queijos, salpicado com queijo coalho e acompanhado de pão de alho, tomate confit e geleia de pimenta. Bolinho de arroz com parmesão e surpresinha de banana da terra com doce de leite, açúcar e canela.

Rua André Zaneti, 129 – Vista Alegre

Contato: (41) 3408-2027

Trieste Bar e Restaurante – Rabadina (Rabada Triestina): Polenta frita em formato quadrado servida com rabada e queijo mussarela. Acompanha docinho de abóbora de boteco.

Rua Prof. Francisco Zardo, 920 – Dentro Estádio – Santa Felicidade

Contato: (41) 99108-5599

Vallentina – Camarões do Brasa: Espetinhos de camarão.

Rua Almirante Gonçalves, 2848 – Rebouças

Contato: (41) 3092-3353

Velhas Caveiras Rock Bar – Onça da Ana: Carne de onça com Broa de Centeio.

Av Senador Salgado Filho, 2385 – Guabirotuba

Contato: (41) 97400-6105

Zezito’s – Porco Enjoado: Discos de pão e abacaxi que acomodam a carne de porco desfiada em uma cama de geleia de maçã apimentada com um toque de cebolinha.

Rua Dom Pedro I, 345 – Água Verde

Contato: (41) 3014-0828