O Brasil é fruto de uma mistura de culturas, isso é fato. Não podia ser diferente, então, que nossa gastronomia também fosse assim. Mas algumas opções se destacam ao paladar, pelos sabores explosivos, combinações exóticas e fortes traços étnicos. As cozinhas árabe, tailandesa, indiana e japonesa são bons exemplos disso e, é claro, não poderiam faltar na 13ª edição do Festival Bom Gourmet. Conheça cada uma delas na lista abaixo.

Árabe

Aish Baladi Gastronomia Árabe

Aberta todos os dias da semana, para almoço e jantar, a casa oferece opções de menu tradicional e porções generosas. Os destaques são o prato vegetariano falafel com homus, acompanhado de cuscuz marroquino e cebola crocante, servido em ambas as refeições; e a kafta árabe de picanha, servida no almoço, com arroz de lentilha, cebola crocante e batatas libanesas.

Falafel com homus, acompanhado de cuscuz marroquino e cebola crocante, do Aish Baladi. Foto: Fernando Zequinão/ Fernando Zequinão

As sobremesas também chamam atenção: a coalhada com frutas vermelhas e figos silvestres; e o brownie de pistache com sorvete de creme e calda de chocolate.

BaraQuias – Jockey Plaza, Juveve e ParkShoppingBarigui

Com três unidades participantes do Festival em ambas as refeições, o restaurante nasceu inspirado na tradicional receita de esfias árabes, que, por isso, ganharam destaque no menu desta edição. Elas são servidas no jantar no que a casa chama de Combinado BaraQuias, que inclui também: quatro mini kibes, dois charutos de parreira, dois charutos de repolho, três mini kaftas e kibe cru, acompanhados de pão sírio.

Combinado Baraquias. Foto: Fernando Zequinão/ Fernando Zequinão

O vegetariano do BaraQuias, opção de almoço e jantar, também merece destaque. Um beirut plant-based, feito de pão sírio integral com gergelim, zaatar e hortelã, babaganuch, tabule, homus e berinjela mediterrânea.

Tailandesa

Thai Restaurante Tailandês

Funcionando para o jantar, de segunda à sábado, o restaurante é o único especializado em gastronomia tailandesa do Festival Bom Gourmet e entrega uma explosão de sabores, da entrada à sobremesa. Os destaques são as entradas: bolinho de pescado e lula crocante, ambos preparados à moda thai e acompanhados de geleia de pimenta.

Lula crocante à moda thai com geléia de pimenta, do Thai Restaurante Tailandês. Foto: Fernando Zequinão/ Fernando Zequinão

O pescado com curry vermelho, alho poro e abacaxi com crispy de batata-doce, uma das opções de prato principal, é outro chamariz indispensável da casa.

Indiana

Swadisht Cozinha Indiana

O próprio nome, “Swadisht”, que significa saboroso, sugere o que os clientes encontram no restaurante. E a presença étnica não está apenas na comida, o ambiente, pensado para acalentar os sentidos, também remete à tradicional e milenar cultura indiana.

Butter chicken, do Swadisht Cozinha Indiana. Foto: Fernando Zequinão/Fernando Zequinão

Aberto de segunda à sábado para o jantar, o Swadisht tem como destaque os pratos principais butter chicken (cubos de frango marinados no iogurte com especiarias e cozidos em molho de tomates frescos e manteiga, acompanhados de arroz preparado com limão e especiarias indianas) e o vegetariano mutter paneer (cubos de ricota fresca e ervilhas ao molho de tomates e especiarias, acompanhados de arroz preparado com limão e especiarias indianas).

Curry Pasta Cozinha de Fusão

Uma experiência envolvente e descomplicada é a marca do Curry Pasta Cozinha de Fusão, restaurante que combina elementos das culinárias indiana e italiana em pratos que trazem sabores mais que atraentes. Um dos destaques é o curry defumado, uma das exclusividades do restaurante, que pode ser apreciado no no mignon em tiras, servido com arroz pilaf, legumes grelhados e a consagrada receita de curry da casa. Os sabores exóticos do restaurante também vão desde a entrada até às sobremesas. O menu é servido no almoço e jantar.

Mignon em tiras, servido com arroz pilaf, legumes grelhados e curry defumado, do Curry Pasta. Foto: Fernando Zequinão/Fernando Zequinão

Japonesa

Ken’eki Sushi

Estreiante nesta edição do Festival Bom Gourmet e novidade em Curitiba, o restaurante aposta em pratos cuidadosamente pensado e elaborados, trazendo o que há de melhor na gastronomia japonesa, queridinha entre os brasileiros.

Carpaccio de salmão black, do Ken’Eki Sushi. Foto: Fernando Zequinão/Fernando Zequinão

Os destaques são a entrada carpaccio de salmão black com raspas de limão-siciliano e perfume de trufas brancas, e o prato principal, combinado Ken’eki que inclui trio de niguiri, dupla de hossomaki de pepino, dupla de hossomaki de salmão, dupla de joe de salmão com trufas e cumbuca de sunomono.

Nuu Nikkei

A casa se destaca pela união das etnias japonesa e peruana, proporcionando uma experiência única para os clientes e sabores inusitados em cada garfada. O destaque do almoço é o prato principal que consiste em mignon salteado na wok com cebola-roxa, cenoura e tomate cereja, acompanhados de purê rústico de batata-salsa.

Mignon salteado, do Nuu Nikkei. Foto: Fernando Zequinão/ Fernando Zequinão

Já para o jantar, é o pescado branco grelhado com arroz cremoso de pimenta amarela peruana, shiitake, aspargo e queijo parmesão. Ficou com água na boca?

Z. Sushi Lounge Bar

A última opção ética da nossa lista, mas não menos saborosa, já foi sucesso em outras edições do Festival Bom Gourmet. Com uma atmosfera casual e descolada, o Z. Sushi oferece pratos detalhistas e deliciosos.

Gyosa de carne suína, do Z. Sushi Louge Bar Foto: Fernando Zequinão/ Fernando Zequinão

O destaque é para a belíssima entrada de gyosa de carne suína, decorada com crostata. O tradicional yakisoba de mignon é outra sugestão imperdível.

