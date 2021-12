Com economia e sem desperdício

As festa de Natal estão chegando e o Bom Gourmet preparou um guia para você saber como calcular o quanto é preciso oferecer de cada preparo, levando em consideração fatores como o número de pessoas, idade, sexo e peso.

Selecionamos dicas que ajudam a acertar o tamanho das receitas para que não haja desperdício. Após fazer a conta, é importante acrescentar de 10% a 20% da quantidade planejada, por precaução. Tenha em mente que uma pequena sobra faz parte. Isso vale para as bebidas também.

Aperitivos

Caso a ideia seja servir frutas secas antes da refeição, calcule de 100 a 150 g para cada pessoa. Se você for servir algum tipo de salgadinho ou canapé, uma conta prática é de oito unidades por pessoa. Ela diminui caso sejam servidos salada, tortas ou outras entradas.

Carnes

Um peru congelado que pese 3 kg pode servir, no máximo, 9 pessoas. Foto: Freepik.

Na ceia, uma pessoa come em média 200 g de carne. Ou seja, um peru congelado que pese 3 kg pode servir, no máximo, 9 pessoas, considerando que a peça não rende o total de seu peso. Por precaução, especialmente se a maior parte das pessoas for de homens, o ideal é servir um peru de 4,5 kg ou oferecer uma segunda carne, como pernil, peixe ou tender.

Acompanhamentos

A quantidade de guarnições depende do número de pratos principais disponíveis. Considerando acompanhamentos clássicos, por exemplo, como arroz e farofa, a medida é de 1 kg de farofa para 15 pessoas e 1 kg de arroz para o mesmo número. Caso o arroz seja preparado com outros ingredientes, como castanhas ou frutas secas, diminua o cálculo para 10 pessoas. Use essas bases para fazer o cálculo proporcional para grupos menores.

Sobremesas

Para bolos, a conta deve ser de 100 g por pessoa, caso seja a única sobremesa. Foto: Letícia Akemi /Arquivo/Gazeta do Povo

A quantidade de doces varia de acordo com a receita. Para bolos, por exemplo, a conta deve ser de 100 g por pessoa, caso seja a única sobremesa. Se não for, conte 60 g de bolo. Já se for servido sorvete, calcule um litro para seis convidados. Conte sempre quatro docinhos por adulto, lembrando que a quantidade de brigadeiro deve ser sempre superior.

Bebidas

A quantidade varia dependendo do estilo de festa e perfil dos convidados. Para uma reunião casual com cerca de quatro horas de duração, o cálculo é, em média, de 700 ml de cerveja ou 400 ml de vinho por convidado. Se a bebida for espumante, o correto é calcular uma garrafa para cada duas pessoas. Caso haja uísque, considere que uma garrafa é capaz de servir umas dez pessoas. Suco e água menos, algo por volta de 250 ml. Quanto aos refrigerantes, conte um litro para três pessoas.

Louças

A quantidade de louças varia conforme o menu escolhido. Se os petiscos e entradas puderem ser comidos com as mãos, preveja dois pratos grandes para cada convidado: um para os preparos frios e outro para os quentes. Além disso, não se esqueça dos pratos de sobremesa, cujo formato varia de acordo com a receita escolhida – se for sorvete, por exemplo, sirva em taças.

Quanto às bebidas, considere que quanto maior for o número de opções disponíveis, mais copos serão utilizados. Uma boa ideia para frear o uso de recipientes é oferecer marcadores individuais de taças.

