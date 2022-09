O cantor Raffa Torres , dono da quinta música mais tocada nas rádios do Brasil e compositor de vários sucessos gravados por outros artistas, faz show neste sábado (17) no Teatro Positivo, em Curitiba. O show inédito faz parte da tour de lançamento do álbum “Isso É Raffa Torres”, que traz os principais sucessos do repertório do artista. O show começa às 21h15.

Para o show, Raffa Torres prepara músicas como “Ferra Minha Vida”, “Sino”, “Asma”, “Emocionado” e a nova faixa de trabalho “Primeiro Impulso”, que é a atual quinta música mais executada nas rádios de todo o país.

O artista apresentará também as canções do DVD “Ao Vivo em São Paulo”, que traz os sucessos “Libera Ela”, “Água com Açúcar”, “Moça do Caixa”, que foi a nona música mais tocada no Brasil em 2021, e “A Vida É um Rio”, que foi trilha sonora da novela global “Salve-se quem Puder” (2020) e já soma mais de 100 milhões de visualizações nos clipes oficiais.

E já que a data é de estreia na capital paranaense, Raffa Torres não deixará de fora canções marcantes no repertório brasileiro, como a clássica “Como Vai Você”, sucesso na voz de Roberto Carlos. O cantor promete surpresas.

Como compositor, soma mais de 2 bilhões acessos nas músicas compostas por ele, como Marília Mendonça (“Parece Namoro”), Luan Santana (“2050”), Matheus e Kauan (“Nessas Horas” e “Ao Vivo e a Cores” feat Anitta), Marcos e Belutti (“Eu Era”) e Jorge e Mateus (“Contrato”).

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$70,00 (meia-entrada) + taxa adm. O Teatro Positivo – Grande Auditório fica na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300.