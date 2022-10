O anúncio do segundo show do Coldplay em Curitiba (e o décimo no Brasil) causou confusão no estádio Couto Pereira, onde a apresentação vai ser realizada e os ingressos poderiam ser comprados sem taxa de conveniência.

As entradas para a primeira apresentação, marcada para 21 de março, esgotaram em poucos minutos. Com isso, o grupo britânico anunciou um show extra, no dia 22. No entanto, os ingressos começaram a ser vendidos na manhã desta sexta (21), o que revoltou as pessoas que já estavam na fila e não conseguiram comprar a entrada para a primeira data.

O relato de uma fã ao “Boa Noite Paraná” (RPC) acabou viralizando nas redes sociais. A repórter questiona a Natalie a que horas ela chegou no local.

“Sete horas da manhã, e já passou mais de doze horas. E eles querem que a gente espere até amanhã às 10 horas da manhã. Mais de 24 horas”, lamenta a fã, que vai aumentando o tom de voz.

“Eu tenho que trabalhar, tem gente que vai estudar amanhã de manhã. E querem que a gente fique aqui mais de 24 horas, esperando por 60 mil ingressos que tem disponíveis aí, mas que eles não querem liberar! Então libera, cadê o administrador? Vem aqui!”, diz a fã, visivelmente revoltada.

Ao fundo, as pessoas da fila gritam “eu não vou embora” e “vergonha!”

Shows do Coldplay no Brasil

No início do mês, o Coldplay adiou para março de 2023 as apresentações que estavam marcadas para este mês no Brasil.

De acordo com um comunicado divulgado pela banda nas redes sociais, o vocalista Chris Martin está com uma infecção pulmonar “séria” e precisaria de repouso por três semanas.

Segundo o grupo, os ingressos comprados serão válidos para as novas datas, mas também será possível pedir um reembolso.

“Para todos no Brasil que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito pela decepção e inconveniente, e somos muito gratos por sua compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde de Chris”, diz a nota.

A banda terá como convidado especial internacional CHVRCHES nas suas apresentações em São Paulo, Curitiba e Rio De Janeiro. Elana Dara é a convidada especial nacional nos shows de São Paulo, e Clara X Sofia no Rio de Janeiro e em Curitiba.

Os shows devem acontecer em 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março em São Paulo; 21 e 22 de março em Curitiba e 25 e 26 de março no Rio de Janeiro.