Neste domingo (10) a comunidade polonesa de Curitiba vai ser reunir para comemorar os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes ao Paraná. A cerimônia começa às 14 horas, no Memorial da Imigração Polonesa – Bosque do Papa. Antes, às 10 horas, haverá uma Missa em Ação de Graças na Catedral Basílica, que será celebrada pelo arcebispo de Curitiba, dom José Antonio Peruzzo.

LEIA TAMBÉM:

>> Praça da Espanha, local de encontro da galera de Curitiba, também é lar para periquitos. Saiba o motivo

>> Rua do bairro Mercês passa a ter sentido único na próxima semana

No Memorial da Imigração Polonesa, a cerimônia começa com a apresentação das bandeiras do Brasil, da Polônia, do Paraná e de Curitiba por casais dos grupos folclóricos Szarotka e Wawel, seguida da execução dos hinos nacionais da Polônia e do Brasil, interpretados pela Orzel Orkiestra e Banda Lyra de Curitiba. Autoridades polonesas e brasileiras estarão presentes no momento em que haverá também o descerramento da placa comemorativa dos 150 anos da imigração.

Entre as atrações culturais, será aberta uma exposição nas casas de tronco que compõem o memorial, reunindo fotografias, documentos e objetos dos acervos do Museu Paranaense e do Arquivo Público do Estado do Paraná. Também serão expostos trajes típicos poloneses da coleção particular de Danuta Lisicki de Abreu.

A festividade encerra com uma apresentação do grupo folclórico Wawel, da Colônia Muricy, de São José dos Pinhais. O evento é uma realização da Braspol – Representação Central da Comunidade Brasileiro-Polonesa do Brasil, com apoio do Consulado Geral da Polônia, da Prefeitura e da Fundação Cultural de Curitiba.

Web Stories