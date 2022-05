A plataforma Curitiba Honesta realiza, de 7 a 26 de junho, o Concurso “Brasil Pizza”, etapa Curitiba e São José dos Pinhais. O evento vai reunir pizzarias das duas cidades com um objetivo: criar as melhores pizzas da região! Na sequência, ideia é levar o concurso para outras cidades do Brasil.

“O Brasil Pizza será o primeiro concurso da Curitiba Honesta. Teremos em cada restaurante participante uma urna lacrada para os votos populares. Também vamos ter um júri técnico anônimo para eleger as melhores pizzas de Curitiba e São José dos Pinhais”, diz Sérgio Medeiros, sócio proprietário da Curitiba Honesta.

As pizzarias inscritas criarão livremente uma pizza especialmente para o concurso. A escolha de ingredientes e precificação ficará a critério de cada participante. Os critérios de julgamento serão: Qualidade da Massa, Apresentação e Sabor.

“A escolha será feita contabilizando os votos do júri popular e do júri secreto técnico”, explica Medeiros. Serão eleitas de primeiro a terceiro lugares as melhores pizzas na categoria “voto do consumidor” e voto do “júri profissional”.

As inscrições para o concurso já estão abertas e encerram dia 11 de maio. Contatos e informações podem ser feitas com a Curitiba Honesta Eventos, fone whatsapp (41) 9 9941-9372.