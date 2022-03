Meninas que jogam futebol podem mostrar o talento que têm com a bola no concurso promovido pela OSC (Organização da Sociedade Civil) Universidade Livre do Esporte, lançado neste mês de março. O concurso de futebol feminino totalmente online “Mostre ai o que você sabe fazer com a bola”, vai premiar 10 meninas.

As cinco primeiras colocadas ganharão vales-alimentação no valor de R$ 400 ao mês, durante três meses e dois kits de materiais, um esportivo e outro escolar. Outras cinco jogadoras serão premiadas com os kits.

Podem se inscrever meninas de 9 a 17 anos e 11 meses, matriculadas em ensino regular ou extensivo e que residam em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral paranaense. As inscrições poderão ser feitas até o dia 08 de abril.

Para participar, as jogadoras devem usar a criatividade, mostrar o talento com a bola e gravar um vídeo de 30 segundos e 2 minutos, sem edição, mostrando as habilidades.

As inscrições são online. Clique aqui para confirmar sua participação.

Essa é a segunda edição do concurso. No ano passado, mais de cem meninos participaram da seleção. A diretora da ULE, Denise Mendonça, lembra da importância da ação. “É dar a mesma oportunidade de acesso ao esporte que sempre foi tão masculino, às meninas também. O principal objetivo é diminuir a evasão escola no pós pandemia, já que pra poder participar do concurso, tem que estar matriculada na

escola”, lembra.

Para Sidney Morgenstern, diretor da ULE, o concurso serve também para a descoberta de novos talentos no esporte. “As jogadoras se destacam, mostram que futebol é sim para todos e ficamos impressionados com os talentos revelados”, destaca.

Avaliação e prêmios

A primeira fase de avaliação será de análise de documentos. Serão eliminados os candidatos que não estiverem dentro das normas exigidas e com inscrições incompletas. As candidatas que passarem para a segunda fase terão os vídeos analisados por jurados. As 20 melhores esportistas serão classificadas e terão os vídeos publicados nos canais oficiais da OSC Universidade Livre do Esporte.

Na última fase, a pontuação dada pelos jurados será somada com maior engajamento(comentários, curtidas e número de compartilhamentos) dos vídeos para que sejam definidas as colocações de 1 a 10. Da 1ª a 5ª colocadas serão contempladas com vale-alimentação no valor de R$ 400,00 por mês durante três meses (total no período R$ 1.200), além de receberem dois kits de materiais, um esportivo e outro escolar. Da 6ª a 10ª colocadas receberão os dois kits de materiais.

A Universidade Livre do Esporte é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que usa o esporte como meio de educação e inclusão das crianças e adolescentes com deficiência na sociedade. O concurso tem o apoio da Fundação Athletico Paranaense.