Qual o segredo das melhores pizzas? Massa, molho, cobertura, ingredientes? Um pouco de tudo? É isso que o público vai descobrir no 1º Concurso Brasil Pizza, que acontece de 7 a 26 de junho em Curitiba. Promovido pela plataforma Curitiba Honesta, o evento vai reunir 13 das mais conceituadas pizzarias da cidade, cada uma apresentando sua receita mais especial.

“Pela primeira vez, depois de mais de trinta festivais, resolvemos promover um evento gastronômico com votação. O Concurso Brasil Pizza elegerá as melhores pizzas de Curitiba. Depois nossa ideia é replicar o evento em várias cidades do Brasil”, diz Sérgio Medeiros, proprietário da Curitiba Honesta, empresa especializada em conteúdo e eventos de gastronomia.

As pizzarias têm liberdade para definir formato e preço das pizzas participantes. O concurso terá duas modalidades de votação. Uma com júri técnico, que irá até o local incógnito e fará uma votação com foco na qualidade da massa, apresentação e sabor. Outra será pelo público, também presencial. As cédulas impressas, com notas de 1 a 10, serão colocadas numa urna lacrada no próprio restaurante. Ao final do período, a equipe da Curitiba Honesta vai fazer a média das notas em cada categoria e indicar os vencedores (de primeiro a terceiro lugares).

Participam do concurso os seguintes estabelecimentos: Aquarius, Armazém Colônia, Canto Palazzo, Carlo Ristorante, Catch The Pizza, Del Borgo, Justino Pizza Bar, Madá Ecoville, Madá Saldanha, Mercatu Juvevê, Proença Pizza, Romanvs e Quintal 68.

Confira as descrições das pizzas participantes:

AQUARIUS

Marguerita Aquarius: Massa de fermentação natural (levain 48 hs), molho de tomate, queijo mozzarela, tomatinhos cerejas, molho pesto com nozes e azeite de oliva. Av. Pref. Erasto Gaertner, 363 – Bacacheri – (41) 3018 – 6880.

ARMAZÉM COLÔNIA

Burrata com Parma: Pizza de Nápoles Clássica. Massa elaborada com farinha 00 italiana e longa fermentação natural (levain), molho caseiro de tomate, mozzarela, burrata de búfala com flores de manjericão, presunto parma e folhas frescas de manjericão. Rua Vicente Machado, 984 – Batel – (41) 3024-3737 e 9 9819-9428.

CANTO PALAZZO

Brie com damasco e parma: Massa de fermentação lenta e refrigerada por 48h. Molho de tomate à base de pomodoro pelati italiano, mozzarella fatiada, fatias de parma especiale, queijo brie e geléia artesanal da casa de damasco com leve sabor pimenta. Rua Victório Viezzer, 68 (quase esquina com Manoel Ribas) – Mercês -(41)3209- 5339.

CARLO RISTORANTE

Diávola: Massa de fermentação longa e natural, molho de tomate pelati, mozzarela, pepperoni, cebola roxa, pimenta jalapeño e orégano. Avenida Iguaçu 2820 – Agua Verde -(41) 3243-5787 / 98418-0130.

CATCH THE PIZZA

Burrata com prosciutto: massa de longa fermentação por 48h, aberta manualmente com técnica italiana, molho com pomodoro pelati, mozzarela, burrata, prosciutto crocante, creme de aceto balsâmico e rúcula. Rua Buenos Aires, 1160 Loja 2.03 – Água Verde – (41) 3018-2788

DEL BORGO

Calabria: Massa del Borgo (de fermentação lenta por 72h), molho de tomate, mozzarella, linguiça blumenau, cream cheese, cebola roxa e pimenta andina defumada. Travessa Doutor Flávio Luz, 132 (Praça São Paulo da Cruz) – Cabral – (41) 3121-8484 e 99276-4442.

JUSTINO PIZZA BAR

Strogonoff gratinado: Massa tradicional de espessura média, molho de tomate, strogonoff de carne com temperos especiais da casa, cogumelos orgânicos, batata palha e queijo mozzarela gratinado. Rua Capitão Guilherme Bianchi, 484 – Cajuru (41) 3267-7927 .

MADÁ – ECOVILLE

Cipola: Massa de fermentação longa e natural, mozzarela, queijo pecorino, ricota, cebola caramelizada, tomilho fresco e flor de sal . Rua Brasílio Vicente de Castro, 111 – Ecoville – 41) 3073-2451 e 99222-8959

MADÁ – SALDANHA

Marguerita D.O.P. : Molho de tomate san marzano, manjericão basilico, fior di latte, parmigianno regiano e azeite D.O.P. Rua Saldanha Marinho, 1230 – Centro (41) 9 9561-7213 .

MERCATU JUVEVÊ

Italy: Massa tradicional fina e crocante, molho de tomate artesanal, mozzarela de búfala rasgada, presunto cozido, cogumelos paris, coração de alcachofras, azeitonas pretas fatiadas e folhas frescas de manjericão. Rua Alberto Bolliger 288, Juvevê – (41) 3353-4848 .

PROENÇA PIZZA

Burratta de búfala com pesto e parma: Massa de longa fermentação, molho de pomodoro pelati, mozzarella, parmesão, burrata de búfala, presunto parma e pesto de manjericão com nozes. Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, 1133 – Mercês – (41) 9 9661-0825.

ROMANVS

Carbonara Premium: massa de longa fermentação por 72 horas, salsa di pomodoro San Marzano, salsa de trufas, fatias de guanciale defumado, mozzarella di búfala, finalizada com zabaione, queijo pecorino romano ralado e salpicado de pimenta preta. Rua São Sebastião, 575 – Ahú – (41) 3090-0575 / 99145-2204 .

QUINTAL 68

Margherita do Quintal: massa fina com longa fermentação, molho artesanal de tomates assados e levemente defumados, mozzarela, queijo provolone fatiado, tomates cerejas e folhas de manjericão fresco. Rua Hedwirges Sophia Walesko, 68 – Xaxim – (41) 99750-2131.

Mais informações: www.curitibahonesta.com.br. e Instagram ou Facebook.