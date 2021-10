Com a inflação nas alturas e tudo muito caro, sobra pouco – ou quase nada – para o lazer. Mas sair e se divertir não precisa ser sinônimo de gastar demais: por isso, a Pinó elencou alguns programas para aproveitar Curitiba gastando até R$ 10.

Programas até R$ 10

A primeira dica é a Linha Turismo, ônibus especial que passa por 26 pontos turísticos da capital. Desde a terça-feira passada (15), moradores da cidade podem utilizar o cartão-transporte para desfrutar do passeio; ou seja, pagando R$ 4,50, o preço atual da passagem de ônibus regular. Mas a utilização só é válida às terças, quartas e quintas-feiras. Para turistas, o valor continua o de R$ 50.

Batizado de “Primavera Turística”, o projeto segue até o dia 20 de dezembro, e tem o objetivo de incentivar os moradores da cidade a usarem o ônibus. Assim, a expectativa da prefeitura é que o número de passageiros aumente em até 12 mil pessoas por mês.

Cineminha a R$ 10

Para os cinéfilos que estão com saudades das telas mas não querem ou podem desembolsar um valor alto para isso, uma opção é o projeto “Cinema 10”. Nesta quarta-feira (20), e na próxima (27), todos os cinemas da rede Cinesystem no Brasil terão ingresso a R$ 10. Em Curitiba, as salas da rede estão nos shoppings Curitiba, Ventura e Cidade.

Literatura e história

Até o final de novembro, a Capela Santa Maria será palco do projeto “Diálogos Contemporâneos“, com a presença de diversos nomes da literatura nacional, como Elisa Lucinda, Fernando Morais e Mary Del Priori. A ação é gratuita. Para as famílias com crianças, as bruxas contadoras de histórias que, tradicionalmente, se apresentam no Bosque Alemão, estarão em outros pontos da cidade até o final de outubro. Nesta quarta (20), a contação será na Praça Rui Barbosa, às 14h. Na sexta-feira (29), é a vez da Praça do Japão.

